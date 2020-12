Jagd auf Olympianorm: Valencia-Marathon am Sonntag im Livestream Stand: 03.12.2020 10:55 Uhr Am Sonntag starten beim Valencia-Marathon 2020 sieben Deutsche. Können der Hamburger Philipp Pflieger und Tom Gröschel aus Rostock die Olympianorm knacken? Der Lauf ab 8.20 Uhr hier im Livestream. Kommentar: Tim Tonder.

Das Teilnehmerfeld ist hochklassig, in einem reinen Eliterennen gehen rund 200 Athleten in Valencia an den Start. Dabei sein wird auch der viertschnellste Marathon-Läufer aller Zeiten, der Äthiopier Birhanu Legese. Seine Bestzeit von 2:02:48 Stunden lief er im vergangenen Jahr in Berlin.

Den deutschen Startern bietet sich in der Provinzhauptstadt die Chance, die Olympianorm für Tokio zu erfüllen (Männer: 2:11:30, Frauen: 2:29:30). Amanal Petros (TV Wattenscheid 01) und Anja Scherl (LG Telis Finanz Regensburg), die ebenfalls in Valencia starten, ist das bereits gelungen. Aus Nordsicht wollen der Hamburger Philipp Pflieger und Tom Gröschel aus Rostock auf den Olympia-Zug aufspringen.

Die sieben deutschen Starter beim Valencia-Marathon 2020 Männer Frauen Tom Gröschel (TC Fiko Rostock) Anja Scherl (LG Telis Finanz Regensburg) Amanal Petros (TV Wattenscheid 01) Deborah Schöneborn Philipp Pflieger (LT Haspa Marathon Hamburg) Rabea Schöneborn (beide LG Nord Berlin) Richard Ringer (LC Rehlingen)

