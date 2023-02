Hockey-DM: Harvestehuder THC gewinnt Finale gegen Alster

Stand: 05.02.2023 16:30 Uhr

Die Herren des Harvestehuder THC sind zum fünften Mal deutscher Hallenhockey-Meister. Der Nord-Champion setzte sich am Sonntag in Frankfurt/Main in einem Hamburger Finale mit 3:2 (1:1) gegen den Club an der Alster durch. Die Alster-Damen unterlagen im Endspiel Titelverteidiger Düsseldorfer HC mit 1:4 (1:1).