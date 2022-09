Herren-Tennisturnier für weitere 15 Jahre am Hamburger Rothenbaum Stand: 19.09.2022 22:25 Uhr Tennis in Hamburg hat eine lange Tradition - und sie wird weiter fortgeführt. Die ATP hat die Lizenz des Deutschen Tennis Bundes (DTB) für das 500er-Turnier der Herren für 15 Jahre verlängert.

"Das ist eine Planungssicherheit, die hatten wir noch nie so lange. Und das ist auch eine tolle Nachricht für den DTB, für Tennisfans und auch für den Turnierstandort Hamburg", sagte DTB-Präsident Dietloff von Arnim dem NDR. Zuvor galt die Lizenz bis einschließlich 2023.

Ausrichter nach 2023 noch unklar

Im kommenden Jahr wird das ATP-Turnier wieder vom österreichischen Funktionär Peter-Michael Reichel und seiner Tochter Sandra ausgerichtet, die auch als Turnierdirektorin fungiert. Der DTB hat mit ihnen einen Vertrag geschlossen, der bis einschließlich 2023 gilt. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar.

"Für 2023 haben wir eine bestehende Partnerschaft. Wer 2024 der Organisator ist, werden wir frühzeitig bekanntgeben", so von Arnim. In diesem Jahr spielte unter anderem der spätere US-Open-Sieger Carlos Alcaraz in Hamburg und unterlag erst im Finale dem Italiener Lorenzo Musetti.

Zukunft des kombinierten Events noch nicht geklärt

2022 spielten außerdem erstmals seit 44 Jahren Damen und Herren gleichzeitig am Hamburger Rothenbaum. Möglich war das, weil die Lizenz des 250er-Damenturniers direkt bei den Reichels liegt, sie also in diesem wie im nächsten Jahr für die Ausrichtung beider Turniere verantwortlich sind. Sollte sich der DTB nach 2023 einen anderen Ausrichter für die Herren-Konkurrenz suchen, würden voraussichtlich wieder zwei Turniere zu verschiedenen Zeiten stattfinden.

