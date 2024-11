Hannover Scorpions holen NHL-Legende Tom Barrasso als Trainer Stand: 27.11.2024 15:58 Uhr Eishockey-Oberligist Hannover Scorpions ist eine spektakuläre Trainer-Verpflichtung gelungen. In Tom Barrasso steht ab der kommenden Woche ein Coach hinter der Bande des Ex-Meisters, der in der nordamerikanischen Profiliga NHL fast 900 Spiele bestritten hat.

Der Trainerwechsel beim DEL-Champion von 2010 kommt völlig überraschend, führen die Niedersachsen die Tabelle der Oberliga Nord nach 18 Partien doch vor den Tilburg Trappers an. Dennoch löst Thomas Patrick Barrasso, so der vollständige Name des 59-Jährigen, den bisherigen Coach Tobias Stolinowski ab.

Das teilten die Hannoveraner ein einer kurzen Pressemitteilung mit. Über die Gründe des Wechsels auf der Kommandobrücke wurde nichts bekannt.

US-Coach war zuletzt in Italien tätig

"Es ist uns eine Ehre, so einen herausragenden Sportler und Menschen bei uns begrüßen zu dürfen", wird Scorpions-Präsident Jochen Haselbacher zitiert. Barrasso, so hieß es weiter, freue sich auf die Aufgabe und darauf, mit den Hannoveranern eine erfolgreiche Saison zu absolvieren.

Der US-Amerikaner stand zuletzt beim italienischen Club Asiago Hockey unter Vertrag. Zuvor war der 59-Jährige unter anderem als Assistenzcoach bei den Carolina Hurricanes und als Cheftrainer bei den Sheffield Steelers tätig.

Barrasso holt zweimal den Stanley Cup

Barrasso bringt aber nicht nur als Coach jede Menge Erfahrung mit nach Hannover. In seiner aktiven Karriere absolvierte er für für Buffalo, Pittsburgh, Ottawa, Toronto, Carolina und St. Louis 896 Spiele in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Mit Pittsburgh gewann Barrasso zweimal die Meisterschaft, den Stanley Cup. Im vergangenen Jahr wurde der neue Scorpions-Coach in die Hockey Hall of Fame aufgenommen.

