Hannover-Marathon am Sonntag live - Petros hofft auf Rekord

Der schnellste Marathonläufer Deutschlands steht am Sonntag beim Hannover-Marathon im Fokus. Greift Amanal Petros nach seinem deutschen Rekord?

Petros, der 2001 in Valencia seine eigene nationale Bestzeit über die 42,195 Kilometer auf 2:06:27 Stunden verbesserte, reist zudem mit den deutschen Rekorden im Halbmarathon (60:09) sowie über 10 Kilometer an die Leine. In 27:32 Minuten hatte der 27-Jährige, der sich in der Höhe von Kenia auf seinen ersten deutschen City-Marathon in Hannover vorbereitete, die fast 30 Jahre alte nationale Bestmarke von Carsten Eich erst vor rund einem Monat im spanischen Castellon gleich um 15 Sekunden unterboten.

Kurs in diesem Jahr noch schneller

Beste Voraussetzungen also für eine Parade-Vorstellung auch auf dem flachen Kurs von Hannover, der leicht verändert und dadurch noch schneller geworden ist. Von weniger Höhenmetern und weniger Kurven möchte auch Petros profitieren und seinen Marathon-Rekord angreifen. "Ich freue mich riesig auf meine Premiere in Hannover und bin sehr gespannt auf die schnelle und noch einmal optimierte Strecke", sagte der EM-Vierte. Stimmen die Wetterbedingungen, sollte zumindest der Streckenrekord von 2:08:32 Stunden fallen.

Die Startzeiten am Sonntag: Handbike-Marathon: 8.50 Uhr

Marathon: 9 Uhr

Marathon-Staffeln: 9.30 Uhr

Halbmarathon: 10.40 Uhr

10 km Lauf: 13.15 Uhr

Bei den Frauen zählt Matea Parlov Kostro (Bestzeit: 2:28:39 Stunden) zu den Favoritinnen. Die Kroatin war im vergangenen Jahr in der niedersächsischen Landeshauptstadt Dritte geworden und gewann bei den kontinentalen Meisterschaften in München überraschend Silber.

Pfeiffer startet im Halbmarathon

Hendrik Pfeiffer (TK Hannover), der im vergangenen Jahr an der Leine triumphierte und damit auch deutscher Meister wurde, startet diesmal im Halbmarathon. Die Marathon-DM wird erst wieder im kommenden Jahr (14. April) in Hannover ausgetragen. Grund dafür sind die aufgrund der Corona-Pandemie verschobenen Halbmarathon-Titelkämpfe, die ebenfalls an diesem Sonntag in Freiburg stattfinden. Im Olympiajahr 2024 sollen die Läufer die Chance bekommen, sowohl an der Marathon- als auch an der Halbmarathon-DM teilzunehmen.

