Hamburg wird im August wieder Beachvolleyball-Hauptstadt Stand: 03.03.2022 17:15 Uhr Hamburg wird nach zwei Jahren Pause wieder Austragungsort eines internationalen Beachvolleyball-Turniers sein. Vom 11. bis zum 14. August treffen sich die besten 16 Damen- und Herren-Teams im Rahmen der neuen "World Beach Pro Tour Elite".

Die Teams spielen um 300.000 Dollar Preisgeld und wichtige Ranglisten-Punkte. Nach der Premiere im Jahr 2016, den World Tour Finals 2017/2018 und der WM 2019 ist Hamburg dann zum fünften Mal Gastgeber der weltbesten Beachvolleyballer. René Hecht, Präsident des Deutschen Volleyball-Verbands, sagte: "Wir freuen uns, dass die besten Teams der Welt erneut bei uns in Hamburg, eine der europäischen Beachvolleyball-Hauptstädte, aufschlagen."

Freier Eintritt zur "Beach-Party" an allen Tagen

"Nach den schwierigen Monaten der Pandemie geht die spektakuläre Beach-Party am Rothenbaum in eine neue Runde", sagte Sportsenator Grote am Donnerstag. Die Fans könnten sich dabei auf spannende Matches freuen. "Damit machen wir Hamburg im Sommer einmal mehr zur deutschen Hauptstadt des Beachvolleyballs", fügte der SPD-Politiker hinzu.

Die Qualifikation findet mit je 16 Teams am 10. August statt. Die Hauptfeldspiele beginnen am 11. August, die Finalspiele für Damen und Herren sind am 14. August vorgesehen. Der Eintritt ist an allen Veranstaltungstagen frei.

