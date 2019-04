Stand: 30.04.2019 21:30 Uhr

Hamburg Towers steigen in Basketball-Bundesliga auf von Ingmar Deneke, NDR.de

Die Hamburg Towers haben ihren Traum wahr gemacht und sind in die Basketball-Bundesliga aufgestiegen. Die Mannschaft aus dem Stadtteil Wilhelmsburg gewann das fünfte und entscheidende Play-off-Halbfinalspiel am Dienstag bei den Niners Chemnitz mit 78:72 (37:27). Damit stehen die Towers in der Finalserie der ProA - und der Sprung in die höchste Spielklasse ist sportlich perfekt. Nach der Schlusssirene ließen die überglücklichen Gewinner ihren Emotionen freien Lauf, lagen sich in den Armen und feierten den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.



Die Towers brauchen nun noch die BBL-Lizenz, um in der kommenden Saison im Oberhaus antreten zu dürfen. Dafür muss unter anderem der nötige Etat gewährleistet sein, auch eine Halle mit den von der Liga geforderten Voraussetzungen gehört zu den Auflagen. Die Voraussetzungen sind gut: "Wir wollen in die Erste Liga und uns dort perspektivisch etablieren", sagte Sportchef Marvin Willoughby im Sportclub.

Towers können sich absetzen

Beide Mannschaften begannen nervös, die Gäste taten sich besonders bei ihren Distanzwürfen schwer. Das änderte sich gegen Ende des ersten Viertels, als Carlton Guyton zweimal von jenseits der Drei-Punkte-Linie erfolgreich war und die Towers in Führung brachte (21:16). Spätestens jetzt waren die Hamburger in diesem Duell angekommen, der 18 Jahre alte Justus Hollatz erhöhte mit einem weiterem Dreier auf 26:19 (13.). Weil auch die Defensive funktionierte und die Trefferquote der Niners immer schlechter wurde, hielten die Towers den Gegner auf Distanz - 37:27 zur Halbzeit.

Hamburg besser von der Freiwurflinie

Nach der Pause bauten die Hamburger, angeführt vom starken Guyton, den Vorsprung auf 45:29 aus, bestachen in der "Hartmann-Hölle" genannten Richard-Hartmann-Halle mit guten Nerven bei ihren Freiwürfen. Die von der Linie schwachen Chemnitzer nahmen eine Auszeit, um sich zu sammeln (24.) - mit Erfolg: Der Vorsprung der Gäste schmolz zwischenzeitlich auf fünf Punkte - zur letzten Viertel-Pause waren es wieder zehn.

Schlussphase nichts für schwache Nerven

Anfang des Schluss-Abschnitts brachen die Towers plötzlich ein - Chemnitz hatte einen Lauf und kam innerhalb einer Minute auf zwei Punkte ran (56:54). Die Partie entwickelte sich in den letzten Minuten zum erwarteten Krimi. Immer wieder Guyton traf auf Seiten der Gäste die wichtigen Körbe. Beeindruckend, wie selbstbewusst und nervenstark die Towers am Ende auftraten und erstmals in dieser Saison beim besten Team der Hauptrunde gewannen.



In den beiden Endspielen warten nun die Nürnberg Falcons, die ihre Serie durch das 85:79 gegen die Academics Heidelberg 3:1 gewinnen konnten. Ab Donnerstag spielen die beiden Clubs in der Finalserie den ProA-Meister aus.

