Stand: 17.08.2020 19:20 Uhr

Hamburg-Plan: Triathlon Anfang September

Hamburg erlebt in diesem Sommer doch noch Spitzensport. Nachdem die Erlaubnis für das Tennisturnier am Rothenbaum erteilt wurde, sollen am ersten September-Wochenende offenbar auch Triathlon-Rennen stattfinden - nach Informationen von NDR 90,3 im Stadtpark. Der Plan der Veranstalter sieht vor, dass unter strengen Hygiene-Regeln nur Profis an den Start gehen dürfen und keine Zuschauer zugelassen werden. Zuvor hatte das für gewöhnlich gut informierte "Triathlon-Magazin" darüber berichtet. Im Juli waren wegen der Corona-Pandemie zahlreiche sportliche Groß-Events in der Hansestadt abgesagt worden. Für die Triathlon-Rennen auf der Kurzstrecke hatte Sportsenator Andy Grote damals aber bereits eine Alternative im Blick.

Weltverband führt bereits Startlisten

Wie NDR 90,3 am Montag berichtete, sieht der Plan vor, dass im Stadtparksee geschwommen wird. Auch die Rad- und die Laufstrecke liegt im Stadtpark, sie soll über den Südring und die Otto-Wels-Straße führen und abgesperrt werden. Für Sonnabendnachmittag sind die Sprint-Weltcuprennen der Frauen und Männer vorgesehen, für Sonntagmittag die Mixed-Team-Weltmeisterschaft - ein spektakulärer Kurz-Triathlon für gemischte Staffeln.

Der Weltverband International Triathlon Union (ITU) führt bereits offizielle Startlisten. Zahlreiche Weltklasse-Athleten haben sich registriert. Mit einer Bekanntgabe des Termins wird in den nächsten Tagen gerechnet.

