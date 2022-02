Hamburg-Marathon: Veranstalter zuversichtlich Stand: 23.02.2022 10:02 Uhr Der Spitzensport in Hamburg kann mit weiteren Lockerungen rechnen. Für das Zweitliga-Topspiel HSV gegen Werder Bremen am Sonntag hat der Senat bereits 25.000 Fans genehmigt. Und auch Großveranstaltungen sollen wieder möglich werden.

So können aller Voraussicht nach am 24. April Zehntausende Läufer beim Hamburg-Marathon starten. "Ich bin optimistisch, dass er stattfinden kann", sagte Organisator Frank Thaleiser. Mehr als 17.200 Anmeldungen liegen vor - Senat, Gesundheitsamt und Veranstalter müssten sich nur noch über die Hygiene-Maßnahmen verständigen, zum Beispiel Maskenpflicht bis zum Start und Aufstellung in Gruppen mit Abstand.

Unter ähnlichen Bedingungen könnten auch Cyclassics oder Triathlon in der Hansestadt durchgeführt werden. Bereits am Montag hatte Hannover bekanntgegeben, dass der dortige Marathon - es ist das Jubiläumsrennen zum 30. Geburtstag - erstmals seit 2019 wieder stattfinden kann.

Hamburg plant verschiedene Wettbewerbe und Expo

Beim Hamburg-Marathon soll es wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie wieder drei Wettbewerbe geben: Marathon, Halbmarathon und Marathon Staffel. Auch das Schüler- und Nachwuchsrennen "Das Zehntel" soll einen Tag vor der Hauptveranstaltung stattfinden. Geplant ist zudem die "Marathon Hamburg Expo", bei der sich rund 80 Aussteller präsentieren.

