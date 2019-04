Stand: 25.04.2019 15:46 Uhr

Hamburg-Marathon: Das Laufspektakel an der Elbe live

Mehr als 35.000 Aktive werden am Wochenende zum größten deutschen Frühlings-Laufevent erwartet - darunter knapp 14.000 Teilnehmer, die beim 34. Hamburg-Marathon am Sonntag über die volle Distanz gehen. Über die 42,195 Kilometer gilt der zweimalige Weltmeister Abel Kirui (Kenia) als einer der heißesten Sieganwärter. Die Bestzeit des Weltmeisters von 2009 und 2011 und Olympiazweiten 2012 in London steht seit 2009 bei 2:05:04 Stunden. "Eine Zeit von unter 2:05 traue ich mir zu", sagte Kirui, der den Streckenrekord unterbieten will. Eliud Kipchoge (Kenia) stellte die Bestmarke von 2:05:30 Stunden 2013 auf. Der Sportclub überträgt ab 9.15 Uhr live im TV und bei NDR.de.

Live SocialTV - Hamburg-Marathon 2019 Den Hamburg-Marathon am Sonntag ab 9.15 Uhr live verfolgen und mitchatten, Fragen zur TV-Übertragung stellen und mitdiskutieren. Via Twitter, Facebook oder direkt hier. Machen Sie mit! mehr

Joyciline Jepkosgei sagt ab

Zu Kiruis ärgsten Konkurrenten zählen die Äthiopier Tadu Abate und Ayele Abshero sowie die Olympiasieger Stephen Kiprotich (Uganda) und Ezekiel Kemboi (Kenia). Im Fokus steht zudem eine Gruppe Japaner. Für diese Athleten ist Hamburg die letzte Chance, um sich noch für die nationale Olympia-Ausscheidung im September in Tokio zu qualifizieren. Bei den Frauen musste Kenias Halbmarathon-Weltrekordinhaberin Joyciline Jepkosgei ihre Teilnahme aufgrund eines verletzungsbedingten Trainingsrückstandes absagen.

Strecke flacher und schneller

Einige Streckenänderungen haben die Marathon-Macher in diesem Jahr vorgenommen. Der Abschnitt zwischen Kilometer 33 bis 37 soll nun mehr Zuschauer locken als zuvor an der Alsterkrugchaussee, um die Läufer in der entscheidenden Phase des Rennens zu unterstützen. Die Strecke wird damit zudem flacher - und schneller. Der letzte kräftezehrende Anstieg auf der Höhe des Lokstedter Nedderfelds entfällt. Ein Comeback im Kurs feiert die Straße Schöne Aussicht an der Außenalster bei Kilometer 18,5.

Karte: 42,195 Kilometer durch Hamburg

Weitere Informationen Ihr Bild beim Hamburg-Marathon 2018 Tausende Jedermänner waren beim Hamburg-Marathon 2018 am Start. Sie waren einer davon? Dann entdecken Sie sich vielleicht hier auf einem der Fotos. mehr 25 Bilder Der Hamburg-Marathon 2018 in Bildern Traumwetter, eine tolle Kulisse und jede Menge Helden: Der 33. Hamburg-Marathon hat Aktive wie Zuschauer begeistert. Die schönsten Impressionen vom Laufspektakel in der Hansestadt. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 29.04.2018 | 09:15 Uhr