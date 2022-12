Hallen-EM in Hamburg: Deutsche Hockey-Damen im Finale Stand: 09.12.2022 12:53 Uhr Die deutschen Hockey-Frauen haben bei der Hallen-EM in Hamburg den vierten Sieg im vierten Spiel geschafft und stehen damit vorzeitig im Finale. Am Freitag kam die Auswahl von Bundestrainer Valentin Altenburg zu einem 4:2 (2:2) gegen die Niederlande.

Dabei machten die "Danas" im Prestigeduell noch in der ersten Spielhälfte einen 0:2-Rückstand wett. Ein Doppelschlag im Schlussviertel brachte die DHB-Auswahl, für die Pia Maertens (zwei), Cecile Pieper und Anne Schröder erfolgreich waren, dann auf die Siegerstraße. Die Treffer der Niederländerinnen erzielten Laura van Heugten und Mabel Brands.

"Es hat uns sehr gut getan, dass wir auch mal in den Rückstand gegangen sind, gefordert wurden und uns etwas erarbeiten mussten." Frantzisca Hauke

Am Abend (18.15 Uhr) steht das letzte Gruppenspiel gegen Tschechien an. Sportlich hat es keine Bedeutung mehr für die "Danas": Da sie als Tabellenerster feststehen, sind sie bereits für das EM-Finale, das am Sonnabend um 15.35 Uhr beginnt, qualifiziert. Den Gegner ermitteln die Niederlande und die Ukraine im direkten Duell am Freitagabend (19.30 Uhr).

Weitere Informationen Hallenhockey: Mitreißend, aber international unterbewertet Bei der EM in Hamburg wird packender Sport geboten. In der Weltspitze spielt Hallenhockey allerdings kaum eine Rolle. mehr

DHB-Herren treffen auf die Schweiz

Die deutschen Herren, die als Titelverteidiger mit einem 4:4 gegen Belgien und einem Last-Minute-Sieg gegen die Niederlande (6:5) bislang eher mühevoll ins Turnier gestartet sind, spielen am Nachmittag gegen die Schweiz. Los geht's um 13.15 Uhr.

VIDEO: Hallenhockey-EM in Hamburg: Deutsche Herren mit Stotter-Start (1 Min)

Spielplan Damen:

Mittwoch, 7. Dezember Uhrzeit Begegnung 10.30 Uhr Ukraine - Tschechien 7:3 11.45 Uhr Niederlande - Österreich 7:0 13 Uhr Deutschland - Türkei 11:2 17 Uhr Niederlande - Tschechien 3:0 18.15 Uhr Türkei - Ukraine 6:7 19.30 Uhr Deutschland - Österreich 8:0

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 13.15 Uhr Türkei - Niederlande 2:3 14.30 Uhr Tschechien - Österreich 2:3 15.45 Uhr Ukraine - Deutschland 0:9

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Österreich - Ukraine 2:2 10.45 Uhr Tschechien - Türkei 3:2 12 Uhr Niederlande - Deutschland 2:4 17 Uhr Österreich - Türkei 18.15 Uhr Deutschland - Tschechien 19.30 Uhr Ukraine - Niederlande

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 12.45 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 14.10 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 15.35 Uhr, Finale 1. Platz - 2. Platz

Spielplan Herren:

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Tschechien - Niederlande 2:8 10.45 Uhr Österreich - Schweiz 9:5 12 Uhr Deutschland - Belgien 4:4 17 Uhr Schweiz - Tschechien 5:5 18.15 Uhr Österreich - Belgien 6:2 19.30 Uhr Deutschland - Niederlande 6:5

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnungen 13.15 Uhr Schweiz - Deutschland 14.30 Uhr Niederlande - Belgien 15.45 Uhr Tschechien - Österreich

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnung 9 Uhr Niederlande - Schweiz 10.15 Uhr Belgien - Tschechien 11.30 Uhr Deutschland - Österreich 18.15 Uhr Tschechien - Deutschland 19.30 Uhr Österreich - Niederlande 20.45 Uhr Belgien - Schweiz

Sonntag, 11. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 11 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 12.30 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 14 Uhr, Spiel um Platz 1 1. Platz - 2. Platz

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 09.12.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hockey