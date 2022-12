Hallen-EM in Hamburg: Deutsche Hockey-Männer bangen um Finale Stand: 10.12.2022 12:57 Uhr Die deutschen Hockey-Herren haben bei der Hallen-EM in Hamburg im vorletzten Vorrundenspiel eine bittere 6:7 (2:3)-Niederlage gegen Vizeeuropameister Österreich einstecken müssen. Die deutschen Hockey-Damen peilen dagegen am Nachmittag den Europameister-Titel an.

von Robert Witt

Die DHB-Auswahl erwischte am Sonnabend gegen Österreich einen Start nach Maß. Paul Dösch brachte die deutsche Mannschaft früh gegen den Vize-Europameister in Führung. In einem dann ausgeglichenen ersten Durchgang konnten die Gäste nach einer Strafecke zum 1:1 durch Fabian Unterkircher ausgleichen.

Offener Schlagabtausch

Ab hier sahen die Zuschauer in der Hamburger Halle ein wildes Spiel. Erst erspielte sich Österreich durch Michael Körper und Moritz Frey einen zwei Tore Vorsprung, kurz vor der Pause gelang Henrik Mertgens der Treffer zum 2:3 Halbzeitstand. Im dritten Spielabschnitt ging Deutschland sogar durch die Tore von Philipp Schmid und einem Doppelschlag von Henrik Martens mit 5:3 in Führung.

Zwei Tore Vorsprung verspielt

Im letzten Viertel konnten die Österreicher dann aber nochmal einen Gang hochschalten und die Partie abermals durch zwei Tore von Körper und Unterkircher drehen. Zwar gelang Niklas Bruns kurz vor Schluss nochmal der Ausgleich. In einer spektakulären Partie setzte jedoch Körper den 6:7-Schlusspunkt.

"Wir haben uns das jetzt selbst eingebrockt und müssen jetzt hoch gegen Tschechien gewinnen. Aber wir halten daran fest, dass wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben." Paul Dösch, Kapitän

Entscheidung über Finale am Abend

Österreich steht mit dem Erfolg als Finalteilnehmer fest. Die Entscheidung über den Finaleinzug der DHB-Männer fällt am Abend in der abschließenden Vorrundenbegegnung gegen Tschechien (18.15 Uhr). Das Endspiel findet am Sonntag (14 Uhr) statt.

Frauen am Nachmittag im Finale

Die deutschen Hockey-Damen stehen dagegen nach einer überzeugenden Vorrunde als Finalteilnehmerinnen fest. Das Spiel gegen die Niederlande beginnt 15.35 Uhr. Bereits am Freitag trafen beide Teams in der Vorrunde aufeinander. Mit dem 4:2 (2:2)-Erfolg hatten die "Danas" den vorzeitigen Einzug ins Finale klar gemacht.

Spielplan Damen:

Mittwoch, 7. Dezember Uhrzeit Begegnung 10.30 Uhr Ukraine - Tschechien 7:3 11.45 Uhr Niederlande - Österreich 7:0 13 Uhr Deutschland - Türkei 11:2 17 Uhr Niederlande - Tschechien 3:0 18.15 Uhr Türkei - Ukraine 6:7 19.30 Uhr Deutschland - Österreich 8:0

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 13.15 Uhr Türkei - Niederlande 2:3 14.30 Uhr Tschechien - Österreich 2:3 15.45 Uhr Ukraine - Deutschland 0:9

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Österreich - Ukraine 2:2 10.45 Uhr Tschechien - Türkei 3:2 12 Uhr Niederlande - Deutschland 2:4 17 Uhr Österreich - Türkei 5:2 18.15 Uhr Deutschland - Tschechien 8:2 19.30 Uhr Ukraine - Niederlande 1:12

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 12.45 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 14.10 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 15.35 Uhr, Finale 1. Platz - 2. Platz

Spielplan Herren:

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Tschechien - Niederlande 2:8 10.45 Uhr Österreich - Schweiz 9:5 12 Uhr Deutschland - Belgien 4:4 17 Uhr Schweiz - Tschechien 5:5 18.15 Uhr Österreich - Belgien 6:2 19.30 Uhr Deutschland - Niederlande 6:5

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnungen 13.15 Uhr Schweiz - Deutschland 8:13 14.30 Uhr Niederlande - Belgien 10:7 15.45 Uhr Tschechien - Österreich 2:4

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnung 9 Uhr Niederlande - Schweiz 10.15 Uhr Belgien - Tschechien 11.30 Uhr Deutschland - Österreich 18.15 Uhr Tschechien - Deutschland 19.30 Uhr Österreich - Niederlande 20.45 Uhr Belgien - Schweiz

Sonntag, 11. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 11 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 12.30 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 14 Uhr, Spiel um Platz 1 1. Platz - 2. Platz

