Hallen-EM: Deutsche Hockey-Herren verlieren Finale in Hamburg Stand: 11.12.2022 15:00 Uhr Einen Tag nach dem Triumph der deutschen Hockey-Damen haben die DHB-Herren bei der Hallen-EM in Hamburg den Titel verpasst. Die Gastgeber unterlagen am Sonntag im Finale Österreich mit 1:2 (1:1).

Die deutsche Mannschaft verlor damit auch die zweite Partie gegen die Österreicher und verpasste das 17. EM-Gold. Schon in der Vorrunde hatte der Weltmeister dem gastgebenden Titelverteidiger mit einem 7:6-Sieg die einzige Niederlage beigebracht.

Die DHB-Auswahl um Rekordnationalspieler Tobias Hauke, der seine internationale Karriere mit einer Enttäuschung beendete, war von Beginn an hellwach und erspielte sich im ersten Viertel ein Übergewicht. Kapitän Paul Dösch verwandelte einen Siebenmeter noch vor Ende des ersten Abschnitts zur Führung der Hausherren, kurz vor der Halbzeitpause glich Fabian Unterkircher dann aber aus - ein unglücklicher Gegentreffer, war doch ein deutscher Stock noch dazwischen und lenkte den Ball ins eigene Tor.

Deutscher Führungstreffer liegt in der Luft

In der zweiten Hälfte nahm die Begegnung zusehends Fahrt auf und die Heim-Kulisse stand nun lautstark hinter der Mannschaft von U21-Coach Rein van Eijk, der an der Elbe Bundestrainer Andre Henning vertrat. Im letzten Viertel lag der deutsche Führungstreffer mehrfach in der Luft - doch er fiel nicht. Der Chancenwucher rächte sich. Nur noch knapp eine Minute war zu spielen, als erneut Unterkircher per Strafecke traf und den Schlusspunkt setzte.

Kein Doppel-Triumph bei der Heim-EM

Den dritten Platz sicherten sich die Niederlande, die gegen die Schweiz mit 10:3 (5:1) gewannen. Die deutschen Damen hatten den 16. EM-Titel bereits am Sonnabend mit einem 5:4 (1:2)-Sieg im Finale gegen die Niederlande gefeiert.

Spielplan Damen:

Mittwoch, 7. Dezember Uhrzeit Begegnung 10.30 Uhr Ukraine - Tschechien 7:3 11.45 Uhr Niederlande - Österreich 7:0 13 Uhr Deutschland - Türkei 11:2 17 Uhr Niederlande - Tschechien 3:0 18.15 Uhr Türkei - Ukraine 6:7 19.30 Uhr Deutschland - Österreich 8:0

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 13.15 Uhr Türkei - Niederlande 2:3 14.30 Uhr Tschechien - Österreich 2:3 15.45 Uhr Ukraine - Deutschland 0:9

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Österreich - Ukraine 2:2 10.45 Uhr Tschechien - Türkei 3:2 12 Uhr Niederlande - Deutschland 2:4 17 Uhr Österreich - Türkei 5:2 18.15 Uhr Deutschland - Tschechien 8:2 19.30 Uhr Ukraine - Niederlande 1:12

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 12.45 Uhr, Spiel um Platz 5 Tschechien - Türkei 5:0 14.10 Uhr, Spiel um Platz 3 Österreich - Ukraine 0:1 15.35 Uhr, Finale Deutschland - Niederlande 5:4

Spielplan Herren:

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Tschechien - Niederlande 2:8 10.45 Uhr Österreich - Schweiz 9:5 12 Uhr Deutschland - Belgien 4:4 17 Uhr Schweiz - Tschechien 5:5 18.15 Uhr Österreich - Belgien 6:2 19.30 Uhr Deutschland - Niederlande 6:5

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnungen 13.15 Uhr Schweiz - Deutschland 8:13 14.30 Uhr Niederlande - Belgien 10:7 15.45 Uhr Tschechien - Österreich 2:4

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnung 9 Uhr Niederlande - Schweiz 5:5 10.15 Uhr Belgien - Tschechien 3:2 11.30 Uhr Deutschland - Österreich 6:7 18.15 Uhr Tschechien - Deutschland 1:9 19.30 Uhr Österreich - Niederlande 4:7 20.45 Uhr Belgien - Schweiz 2:3

Sonntag, 11. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 11 Uhr, Spiel um Platz 5 Belgien - Tschechien 9:7 12.30 Uhr, Spiel um Platz 3 Niederlande - Schweiz 10:3 14 Uhr, Spiel um Platz 1 Österreich - Deutschland 2:1

