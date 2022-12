Hallen-EM in Hamburg: Deutsche Hockey-Herren erreichen Finale Stand: 10.12.2022 20:54 Uhr Während die deutschen Hockey-Damen schon ihren Hallen-EM-Titel feiern durften, mussten die Herren um den Finaleinzug gehörig zittern. Nach dem 9:1 gegen Tschechien gab es aber die erhoffte Schützenhilfe. Gegner im Endspiel ist Österreich.

Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften können bei der Hallen-EM in Hamburg nach dem 16. Titelgewinn des Damen-Teams auf ihren ersten Doppel-Triumph seit 2012 in Leipzig hoffen. Nach dem 5:4 (1:2)-Erfolg der Gastgeberinnen im Finale gegen den Erzrivalen Niederlande schafften auch die Herren als Titelverteidiger trotz ihrer ersten Niederlage (6:7 im gegen Österreich) den Sprung ins Endspiel am Sonntag (14 Uhr). Beim Griff nach seinem 17. EM-Erfolg trifft das Team um Rekordnationalspieler Tobias Hauke auf Weltmeister und Vorrundensieger Österreich.

Niklas Bruns war schon nach dem 9:1 im abschließenden Vorrundenspiel gegen Tschechien optimistisch gewesen. "Das müsste eigentlich reichen. Alles andere liegt außerhalb des Realistischen. Ich bin auf jeden Fall mega-heiß, hier morgen vor voller Hütte zu spielen. Selbst wenn es nur das Spiel um Platz drei sein sollte - glaube ich aber nicht", hatte er dem NDR gesagt. Und er sollte recht behalten. Die Niederlande kam danach gegen Österreich nicht über ein 7:4 hinaus.

Letztlich zog die Mannschaft von U21-Coach Rein van Eijk, der an der Elbe Bundestrainer Andre Henning vertritt, aufgrund der besseren Tordifferenz hinter Österreich und vor den punktgleichen Niederlanden in das Endspiel ein. Gegen Tschechien waren Niklas Bruns und Luis Holste jeweils mit einem Doppelpack maßgeblich am benötigten Kantersieg beteiligt.

VIDEO: Hallenhockey-EM in Hamburg: Deutsche Herren mit Stotter-Start (1 Min)

Spielplan Damen:

Mittwoch, 7. Dezember Uhrzeit Begegnung 10.30 Uhr Ukraine - Tschechien 7:3 11.45 Uhr Niederlande - Österreich 7:0 13 Uhr Deutschland - Türkei 11:2 17 Uhr Niederlande - Tschechien 3:0 18.15 Uhr Türkei - Ukraine 6:7 19.30 Uhr Deutschland - Österreich 8:0

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 13.15 Uhr Türkei - Niederlande 2:3 14.30 Uhr Tschechien - Österreich 2:3 15.45 Uhr Ukraine - Deutschland 0:9

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Österreich - Ukraine 2:2 10.45 Uhr Tschechien - Türkei 3:2 12 Uhr Niederlande - Deutschland 2:4 17 Uhr Österreich - Türkei 5:2 18.15 Uhr Deutschland - Tschechien 8:2 19.30 Uhr Ukraine - Niederlande 1:12

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 12.45 Uhr, Spiel um Platz 5 Tschechien - Türkei 5:0 14.10 Uhr, Spiel um Platz 3 Österreich - Ukraine 0:1 15.35 Uhr, Finale Deutschland - Niederlande 5:4

Spielplan Herren:

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Tschechien - Niederlande 2:8 10.45 Uhr Österreich - Schweiz 9:5 12 Uhr Deutschland - Belgien 4:4 17 Uhr Schweiz - Tschechien 5:5 18.15 Uhr Österreich - Belgien 6:2 19.30 Uhr Deutschland - Niederlande 6:5

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnungen 13.15 Uhr Schweiz - Deutschland 8:13 14.30 Uhr Niederlande - Belgien 10:7 15.45 Uhr Tschechien - Österreich 2:4

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnung 9 Uhr Niederlande - Schweiz 5:5 10.15 Uhr Belgien - Tschechien 3:2 11.30 Uhr Deutschland - Österreich 6:7 18.15 Uhr Tschechien - Deutschland 1:9 19.30 Uhr Österreich - Niederlande 4:7 20.45 Uhr Belgien - Schweiz

Sonntag, 11. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 11 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 12.30 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 14 Uhr, Spiel um Platz 1 1. Platz - 2. Platz

