Halbfinal-Aus für Schwerins Volleyballerinnen Stand: 26.04.2023 21:58 Uhr Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben die Finalserie um die Meisterschaft verpasst. Beim SC Potsdam verlor der SSC auch das zweite Spiel der "Best of three"-Serie und schied wie im Vorjahr im Halbfinale aus.

von Johannes Freytag

0:3 (28:30, 21:25. 22:25) hieß es am Mittwochabend in Potsdam. Das Heimspiel am Sonnabend hatten die Schwerinerinnen in eigener Halle bereits überraschend mit 2:3 (19:25, 25:23, 25:21, 33:35, 11:15) verloren. Dabei vergaben sie im vierten Satz insgesamt acht Matchbälle.

Es war die erste Saison-Niederlage des SSC gegen die Potsdamerinnen. In der Bundesliga-Hauptrunde hatte der SSC zweimal gewonnen, zudem gab es Ende Februar den Triumph im Finale um den DVV-Pokal. Niederlage Nummer zwei im fünften Spiel bedeutete nun das Halbfinal-Aus.

Potsdam trifft in der Finalserie auf Titelverteidiger MTV Stuttgart, der sich gegen den Dresdner SC ebenfalls mit 2:0 durchgesetzt hat.

SSC erneut mit Personalsorgen

Wie schon im ersten Duell vor vier Tagen hatte Trainer Felix Koslowski Probleme auf der Diagonal-Position. Tutku Burcu Yüzgenc (Rückenprobleme) fiel erneut aus. Die angeschlagene Elles Dambrink (Bauchmuskel) kam lediglich zu zwei Kurzeinsätzen, Frauke Neuhaus (Erkältung) war im Kader, spielte aber nicht.

Zu viele Aufschlagfehler

Zwar holte der SSC im ersten Satz einen Sechs-Punkte-Rückstand auf und wehrte mehrere Satzbälle ab, vergab aber selbst auch drei und musste sich schließlich geschlagen geben. Auch im zweiten Durchgang blieb das Schweriner Spiel vor allem bei den Aufschlägen fehlerhaft, eine Aufholjagd gelang den Norddeutschen nicht. Gleich der erste Satzball ging an Potsdam.

Im dritten Satz bäumten sich die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern noch einmal auf, stemmten sich gegen das drohende Halbfinal-Aus. Potsdam aber behielt die Nerven und verwandelte den zweiten von drei Matchbällen zum Sieg.

