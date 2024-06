Beachvolleyball: Ludwig und Lippmann für Olympia qualifiziert Stand: 05.06.2024 15:02 Uhr Für Laura Ludwig und Louisa Lippmann ist der Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris in Erfüllung gegangen. Das Beachvolleyball-Duo vom Hamburger SV löste beim Elite-16-Turnier im tschechischen Ostrava das Ticket für die Sommerspiele.

Ludwig und Lippmann bezwangen am Mittwochmittag in der ersten Qualifikationsrunde Karla Borger und Sandra Ittlinger vom DJK TuSA 06 Düsseldorf mit 2:0 (21:14, 24:22) und können nun von ihren nationalen Konkurrentinnen im Rennen um das zweite deutsche Paris-Ticket nicht mehr überholt werden. Borger/Ittlinger hätten die Hamburgerinnen bezwingen und im weiteren Turnierverlauf mindestens Rang fünf erreichen müssen, um das HSV-Duo im Ranking noch zu überholen.

Cinja Tillmann (DJK TuSA 06 Düsseldorf) und Svenja Müller (ETV Hamburg) hatten das Olympia-Ticket als bestplatziertes deutsches Team in der Weltrangliste bereits zuvor gelöst.

Lippmanns Mut zum Risiko wird belohnt

Für Ludwig ist es bereits die fünfte Olympia-Teilnahme, 2016 holte sie in Rio an der Seite von Kira Walkenhorst die Goldmedaille. Lippmann feiert in Paris ihre Premiere bei dem Sport-Spektakel. Die frühere Weltklasse-Hallenangreiferin spielt seit November 2022 mit Ludwig zusammen. Der Schritt vom Parkett in den Sand war für die 29-Jährige durchaus riskant, da große Unterschiede zwischen dem Volleyball unterm Hallendach und unter freiem Himmel bestehen.

Aber die gebürtige Herforderin nahm die neuen Gegebenheiten schnell an und entwickelte sich auf dem für sie neuen Belag kontinuierlich weiter. Und Ludwig kämpfte sich nach ihrer Baby-Pause zurück zur Top-Form aus früheren Zeiten. Mit Bronze bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr ließ das HSV-Duo erstmals richtig aufhorchen. Nun wollen Ludwig und Lippmann auch in Paris für Furore sorgen.

