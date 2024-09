Güstrow WeWolves bieten Basketball für alle an Stand: 04.09.2024 07:59 Uhr Die Rostock Seawolves bringen ein zweites inklusives Basketball-Team an den Start: Nach den Rostock WeWolves findet nun auch in Güstrow jede Woche ein Training für Sportlerinnen und Sportler mit oder ohne Behinderung statt.

von Malte Fuchs

Am 11. September ist es so weit: Dann beginnt das erste Schnuppertraining der Güstrow WeWolves. Von da an findet wöchentlich ein Basketballtraining nach dem Vorbild der bereits im vergangenen Jahr gegründeten Rostock WeWolves statt. Das Besondere: Im Unterschied zu den Mannschaften der Rostock Seawolves stehen die WeWolves auch Menschen mit Einschränkungen offen.

Möglichst viele Menschen sollen Zugang zu Basketball erhalten

"Da können körperlich und geistig Behinderte zum Sport kommen. Wir können also Basketball für alle anbieten", erklärt André Jürgens, Vorsitzender der Rostock Seawolves, das Konzept. Doch er will es dabei nicht belassen: "Das Coole daran ist, es sind nicht nur die körperlich und geistig Behinderten, sondern auch Partner, Freunde oder Interessierte ohne Einschränkungen, die mit uns dann trainieren können." Die Inklusionsmannschaft wirbt explizit auch um nicht behinderte Interessierte.

Rostock WeWolves nach einem Jahr bereits ein Erfolg

Die Sportlerinnen und Sportler in Rostock haben das Angebot bereits gut angenommen. Etwa 20 Aktive hat das Rostocker Team. Für die Kreisstadt Güstrow erhoffen sich die Verantwortlichen einen ähnlichen Andrang. Doch dabei soll es nicht bleiben: "Wie toll wäre es, wenn wir WeWolves-Mannschaften in ganz Mecklenburg-Vorpommern hätten und richtige Turniere veranstalten können?", schlägt Ina-Maria Fahning, Leiterin des Sozialamtes des Landkreises Rostock, vor.

Mehr inklusive Teams in MV möglich

Von noch mehr WeWolves-Teams im Land träumt auch Seawolves-Vorsitzender Jürgens. Sollte das Angebot in Güstrow gut angenommen werden, könnte er sich künftig auch Teams in Neubrandenburg oder Schwerin vorstellen. Das würde dazu beitragen, das Inklusionsangebot auch in die Fläche des Landes zu bringen. Schließlich haben Menschen mit Behinderung mitunter kaum eigene, selbstbestimmte Begegnungsorte.

Sport soll Menschen mit und ohne Einschränkungen zusammenbringen

Der Sport kann da nicht nur Werte vermitteln, sondern auch helfen, eigene Stärken kennenzulernen. "Es ist großartig zu sehen, wie Menschen mit und ohne Handicap sich im Team entwickeln", berichtet Annika Leese, Leiterin des Rostocker Sozialamtes von ihren bisherigen Erfahrungen mit den Rostock WeWolves.

WeWolves sind auch für den Trainer eine Bereicherung

Trainiert werden die Güstrow WeWolves ab dem 11. September wöchentlich von Basketballtrainer Simon Schoppmeyer. Für ihn ist das Training inklusiver Mannschaften eine Bereicherung. "Das gibt mir eine ganz andere Perspektive auf den Alltag", sagt er. Das Training findet ab 14.45 Uhr in der Sporthalle des Förderzentrums in der Ahornpromenade 1 in Güstrow statt. Unterstützt wird das Projekt vom Landkreis Rostock, der Caritas und den Rostock Seawolves.

