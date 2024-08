Stand: 19.08.2024 14:23 Uhr Seawolves-Basketballer haben Play-Ins zum Ziel

Nach dem bis zum letzten Spieltag währenden Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga in der vergangenen Saison wollen die Rostock Seawolves es nun besser machen. Vor der dritten Spielzeit in der BBL betonte Sportvorstand Jens Hakanowitz mit Blick auf den dafür vollzogenen großen Umbruch: "Zittern und bibbern bis zum Schluss, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Die Analyse hat ergeben, dass wir uns für einen Neuanfang entschieden haben." | 19.08.2024 14:22