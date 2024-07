Stand: 30.07.2024 13:19 Uhr Neuer Flügelspieler für die Seawolves

Die Rostock Seawolves haben den sechsten und vorerst letzten Zugang für die nächste Spielzeit in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Wie der Club mitteilte, schließt sich der 25-jährige D'Shawn Schwartz den Mecklenburgern an. Der Forward spielte zuletzt beim französischen Erstligisten Le Mans Sarthe Basket und hat in Rostock einen Einjahresvertrag unterschrieben. "D’Shawn ist ein vielseitiger Spieler, der viele Rollen und Positionen übernehmen kann. Er ist spielintelligent und verfügt über gute Fähigkeiten für seine Größe", sagte der Rostocker Sportdirektor Kevin Anstett. | 30.07.2024 13:18

