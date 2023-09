Grizzlys Wolfsburg verlängern vorzeitig mit Fliegauf und Stewart Stand: 13.09.2023 15:44 Uhr Die Grizzlys Wolfsburg haben vor dem Start der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga personelle Weichen gestellt. Die Niedersachsen verlängerten die Verträge mit Geschäftsführer und Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf sowie Trainer Mike Stewart vorzeitig bis 2026.

Das gaben die Grizzlys am Mittwoch kurz vor dem Start der neuen DEL-Saison bekannt. "Unser Ziel ist es, die Mannschaft stetig weiterzuentwickeln und unseren Zuschauern und Fans attraktives Eishockey zu bieten. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Charly langfristig ein wichtiger Teil davon sein zu können", sagte Coach Stewart.

Der gebürtige Kanadier betreut die Wolfsburger seit 2021. In der abgelaufenen Saison qualifizierten sich die Grizzlys unter seiner Regie als Tabellenfünfter für das Play-off-Viertelfinale. Dort setzten sie sich in sieben Spielen gegen die Straubing Tigers durch, scheiterten im Halbfinale aber am späteren Meister EHC München.

Zum Start der DEL-Saison 2023/2024 empfangen die Grizzlys am Freitag (19.30 Uhr) Augsburg.

Fliegauf: "Vertragsverlängerung mit Mike starkes Signal"

Der ehemalige Profi Fliegauf ist bereits seit 2007 bei den Autostädtern. "Es ist nach wie vor ein großes Privileg und macht mich sehr stolz, auch künftig in dieser tragenden und verantwortungsvollen Position arbeiten zu dürfen. Die langfristige Vertragsverlängerung mit Mike sehe ich auch als starkes Signal für unsere sportliche Ausrichtung", sagte Fliegauf zu seiner Vertragsverlängerung.

