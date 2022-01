Grizzlys Wolfsburg in Corona-Isolation - DEL-Spiele verschoben Stand: 06.01.2022 21:25 Uhr Die Corona-Pandemie trifft die Deutsche Eishockey Liga (DEL) immer härter. Aufgrund einiger positiver Tests befindet sich das gesamte Team der Grizzlys Wolfsburg, inklusive des Trainer- und Betreuerstabs, in häuslicher Isolation.

Den betroffenen Personen gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte der Club am Donnerstag mit. Die Grizzlys-Spiele am Freitag zu Hause gegen die Krefeld Pinguine am Sonntag bei den Augsburger Panthern wurden verschoben. Wann die Partien nachgeholt werden, ist noch unklar. Am 14. Januar würden die Wolfsburger auf eigenem Eis gegen die Iserlohn Roosters antreten müssen.

Allerdings sind die Iserlohner derzeit ebenso wenig spielfähig wie der EHC München. Am vergangenen Dienstag hatten die Roosters mitgeteilt, dass im Umfeld 25 Corona-Fälle diagnostiziert worden seien. Auch bei den Münchnern sind aktuell wieder mehrere Spieler infiziert.

Spielverlegung wegen Booster-Impfungen

Die Grizzlys Wolfsburg hatten zuletzt von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, DEL-Spiele aufgrund von Booster-Impfungen des Teams zu verlegen. In Absprache mit den Straubing Tigers hatten die Niedersachsen die Auswärtspartie in Straubing vom 4. auf den 26. Januar verschoben.

