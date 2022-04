Grizzlys Wolfsburg im Halbfinale: 2:0 gegen die Fischtown Pinguins Stand: 18.04.2022 16:26 Uhr Die Grizzlys Wolfsburg haben die Halbfinal-Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Die Niedersachsen gewannen am Ostermontag das entscheidende fünfte Viertelfinale gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Der Vorjahresfinalist trifft in der Vorschlussrunde nun auf den EHC München. Bereits am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) steht für die Grizzlys die erste Partie beim Hauptrunden-Zweiten an. Das zweite Halbfinale bestreiten Titelverteidiger Eisbären Berlin und die Adler Mannheim.

Bremerhavens Traum vom Sprung unter die besten vier Mannschaften ist derweil erneut geplatzt. Noch nie konnten sich die Seestädter in ihrer DEL-Historie für ein Semifinale qualifizieren.

Weitere Informationen Die Play-offs der DEL Ergebnisse und Ansetzungen der Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga. mehr

Gaudet und Machacek treffen für Wolfsburg

Dabei hatte das Momentum vor dem fünften Viertelfinale der Nordrivalen eigentlich für die Fischtown Pinguins gesprochen. Sie hatten die ersten beiden Partien verloren und sich dann mit zwei Siegen eindrucksvoll im Kampf um den Halbfinal-Einzug zurückgemeldet. Beim Showdown am Montag in Wolfsburg geriet Bremerhaven jedoch bereits nach sechs Minuten durch Tyler Gaudet mit 0:1 in Rückstand.

Anschließend drängten die Gäste zwar auf den Ausgleich, fanden aber immer wieder in Nationaltorhüter Dustin Strahlmeier ihren Meister. Wenige Sekunden vor der Schlusssirene sorgte Spencer Machacek mit einem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 18.04.2022 | 17:25 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eishockey