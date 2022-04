Grizzlys-Legende Furchner nimmt letzten Anlauf auf DEL-Titel Stand: 07.04.2022 14:45 Uhr Nach 20 Jahren muss Sebastian Furchner seine Karriere wegen chronischer Schmerzen beenden. Zuvor nimmt der 39-Jährige mit den Grizzlys Wolfsburg nach sechs Vizemeisterschaften einen letzten Anlauf auf den Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Wenn Sebastian Furchner mal nicht auf dem Eis steht, kommt ein bisschen Wehmut auf. "Ab und zu erwische ich mich, dass ich daran denke", sagt der ehemalige Eishockey-Nationalspieler. Der 39-Jährige geht mit Vizemeister Grizzlys Wolfsburg ab Sonntag in seine letzten Play-offs. Doch über all das, was war, will er nicht nachdenken: "Dafür habe ich die nächsten 40 Jahre Zeit."

Eigentlich wollte der Kapitän, der am Sonntag ab 22.50 Uhr zu Gast im NDR Sportclub ist, noch ein Jahr bei seinem Club dranhängen. Doch sein Körper spielt nicht mehr mit. Seit sieben Jahren kämpft er mit chronischen Schmerzen und Nervenproblemen in den Beinen und Füßen und hat sich "irgendwie durchgeschlichen".

Nach der Spielpause im Februar kam "die volle Breitseite" - und die Erkenntnis: Es geht nicht mehr. "Und ich will mich nicht einfach durchschlagen, denn ich will das Spiel, das ich liebe, nicht betrügen." Also nimmt Furchner noch einen allerletzten Anlauf auf den Titel in der DEL, der ihm bisher - trotz sechs Endspielteilnahmen - verwehrt blieb.

"Begonnen haben die Probleme nach dem Spiel gegen die Kölner Haie am 4. Oktober 2015, als unter anderem Teile meiner beiden Füße taub waren und meine Unterschenkel wie Feuer brannten." Sebastian Furchner

Mit Bremerhaven einst Zweitliga-Meister

Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es in seinem 1.119. DEL-Spiel mit dem ersten Viertelfinale gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven in der Serie nach dem Modus "Best of Five" los. Wann es endet? Am besten erst nach seinem 40. Geburtstag am 3. Mai, wenn in der Finalserie die entscheidende Phase beginnt. Doch so weit will er noch nicht in die Zukunft schauen: "Wenn du da schon dran denkst, hast du bereits verloren."

Dass die Play-offs ausgerechnet gegen Bremerhaven beginnen, trifft sich für ihn gut. Mit den Norddeutschen gewann der gebürtige Kaufbeurer vor 20 Jahren die Zweitliga-Meisterschaft, ehe er in die DEL wechselte. Seine Frau stammt aus Bremerhaven, der Kontakt dahin ist nie abgerissen. Beim letzten Hauptrundenspiel am vergangenen Sonntag wünschten die Fans von der Nordsee der "Legende" auf einem Spruchband "alles Gute" - und Furchner war "sehr bewegt".

Wechsel bei den Grizzlys an den Schreibtisch

Mit den Kölner Haien scheiterte der 54-malige Nationalspieler zweimal in der Finalserie, mit dem "ewigen" Außenseiter Wolfsburg vier weitere Male - zuletzt im vergangenen Jahr, als die Grizzlys nach dem 3:2-Auftaktsieg in Berlin "alle Trümpfe in der Hand hatten", aber in der verkürzten Serie doch noch in drei Spielen verloren. "Das hat besonders wehgetan", erinnert sich Furchner. Denn: "Je älter du wirst, desto knapper wird die Zeit."

Ganz am Ende der Karriere doch noch der Meistertitel - das wäre "eine großartige Belohnung", so der Routinier. Auch für Wolfsburg, den Club, der allen Prognosen zum Trotz immer wieder im Konzert der Großen mitspielt. Und dann? Wechselt der Olympia-Teilnehmer von 2006 bei den Grizzlys an den Schreibtisch, an die Seite von Manager Karl-Heinz Fliegauf. "Ich habe viele Ideen im Kopf", sagt er, "aber ich muss auch viel lernen." Doch bis dahin gibt es erst noch auf dem Eis "das Tagesgeschäft wie die letzten 20 Jahre". Und keine Zeit für Wehmut.

