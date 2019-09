Stand: 07.09.2019 17:30 Uhr

Golf in Winsen am Sonntag live - Ritthammer vorn

Am Sonntag fällt beim Golfturnier in Winsen/Luhe auf dem Green Eagle Course (Par 72) die Entscheidung. Es geht um insgesamt zwei Millionen Dollar Preisgeld. Der Nürnberger Bernd Ritthammer spielt um den Sieg. Der Sportclub überträgt die European Open ab 12.30 Uhr im Livestream bei NDR.de.

Der Nürnberger Golfprofi Bernd Ritthammer zeigt vor den Toren Hamburgs weiterhin eine herausragende Leistung und greift am Sonntag nach seinem ersten Sieg auf der Europa-Tour. Bisher ist ein geteilter siebter Platz sein größter Erfolg. Der 32-Jährige spielte am Sonnabend bei den European Open eine gute 70er-Runde und liegt mit insgesamt 207 Schlägen gemeinsam mit Robert MacIntyre in Führung. Vier Schläge nahm er dem Schotten ab.

Ritthammer: "Der Support war sensationell"

Bernd Ritthammer rettet am Sonnabend bei den European Open eine gute 70er-Runde und geht als Mitführender in die Entscheidung am Sonntag. "Ich freue mich darauf", so der Nürnberger.







Routine statt Lampenfieber

"Klar, die Gedanken werden sicherlich wandern. In der Situation ist es wichtig, dass man nichts anders macht. Ich werde einfach bei meinen Routinen bleiben, das gibt auch Sicherheit", sagte Ritthammer am Tag vor dem Showdown auf dem als sehr schwer geltenden, gut 7.000 Meter langen Kurs Green Eagle (Rekord auf der Europa-Tour), der aus gutem Grund "grünes Monster" genannt wird. Dritter mit einem Schlag Rückstand ist der Engländer Paul Casey (208). Max Rottluff aus Düsseldorf rangiert mit 215 Schlägen auf dem geteilten 22. Platz. Für den Karlsruher Dominic Foos verlief die dritte Runde enttäuschend. Der 22-Jährige fiel nach einer 75er-Runde mit insgesamt 216 Schlägen vom achten auf den geteilten 27. Rang zurück und verspielte seine Chancen auf eine Top-Platzierung.

Allen John scheitert am Cut

Der beinahe gehörlose Allen John, im vergangenen Jahr Überraschungszweiter hinter Richard McEvoy (England), scheiterte diesmal am Cut. Insgesamt sind von den ursprünglichen 17 deutschen Teilnehmern am Wochenende noch fünf auf dem Par-72-Kurs dabei. Unter anderem schieden der viermalige Europa-Tour-Sieger Marcel Siem aus Ratingen und der Düsseldorfer Maximilian Kieffer nach zwei Runden vorzeitig aus.

