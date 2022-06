Golf: Li und Lagergren nach erster Runde in Winsen auf Rang eins Stand: 02.06.2022 21:03 Uhr Die Golfprofis Haotong Li und Joakim Lagergren führen nach der ersten Runde der European Open in Winsen an der Luhe das Klassement an. Martin Kaymer hatte wegen einer Handverletzung kurzfristig absagen müssen.

Der Chinese Li und der Schwede Lagergren benötigten am Donnerstag auf dem Green-Eagle-Kurs je 67 Schläge und liegen damit fünf Versuche unter Par. Dritter ist der Niederländer Wil Besseling (68). Beste Deutsche bei dem mit 1,75 Millionen Euro dotierten Turnier der europäischen DP World Tour sind Matthias Schmid (Herzogenaurach) und Frederik Schott (Düsseldorf) mit je 70 Schlägen auf dem geteilten elften Rang.

Auf dem anspruchsvollen Platz vor den Toren Hamburgs hatten einige höher eingeschätzte Spieler Probleme. Der Engländer Tommy Fleetwood ist 72. (75), der schwedische Ryder-Cup-Kapitän Henrik Stenson belegt sogar nur Platz 103 (77).

Kaymer musste wegen einer Handverletzung absagen

Es tut mir sehr leid für die Fans in Hamburg, wünsche Euch aber trotzdem ein tolles Turnier", teilte Martin Kaymer (Mettmann) mit. Ob der ehemalige Weltranglisten-Erste beim Auftakt-Turnier der umstrittenen neuen Tour LIV Golf Invitational Series vom 9. bis 11. Juni in London antreten kann, steht noch nicht fest. Die neue Serie steht wegen ihrer Finanzierung aus Saudi-Arabien in der Kritik. Hintergrund ist, dass das wegen Menschenrechtsverletzungen kritisierte Land mit lukrativen Sportveranstaltungen versucht, sein Image aufzubessern.

