Galopp-Derby: Vogt gewinnt mit Noa Lea "Langen Hamburger" Stand: 30.06.2021 20:50 Uhr Am Mittwoch hat auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn das Derby-Meeting begonnen. Insgesamt stehen bis Sonntag 42 Rennen auf dem Programm.

Das erste wichtige Rennen der Derbywoche, den "Langen Hamburger" über 3.200 Meter, gewann am Mittwoch Noa Lea. Im Sattel der Stute saß in der Schweizerin Sibylle Vogt die Nummer-Eins-Reiterin im deutschen Turf. Rang zwei ging an den Außenseiter Sioux mit Adrie de Vries (Niederlande) vor Sir Polski mit Andrasch Starke (Stade).

Pro Renntag 1.000 Zuschauer erlaubt

Jeweils 1.000 Zuschauer dürfen an den vier Renntagen dabei sein - ein großer Schritt zurück in Richtung Normalität. Das 152. Deutsche Derby ist der Höhepunkt und findet diesmal wieder am ersten Juli-Sonntag statt. "Das Derby lebt von den Zuschauern. Deshalb sind wir glücklich, dass wenigstens einige Leute auf die Bahn dürfen", sagte Hans-Ludolf Mathiessen, Vorsitzender des Hamburger Renn-Clubs.

Im Vorjahr fiel der Sieger vom Pferd

Im vergangenen Jahr waren die Ränge auf der Galopprennbahn leer, als Jockey Ronan Thomas nach seinem Derby-Triumph während der kleinen Siegerehrung von seinem scheuenden Pferd In Swoop fiel und glücklicherweise unverletzt blieb. Das Meeting war seinerzeit auf ein Wochenende mit drei Renntagen von Freitag bis Sonntag abgespeckt worden.

Die Höhepunkte in Horn Fr, ab 11.45 Uhr; u.a. Großer Preis von Hamburg

Sa, ab 10.45 Uhr; u.a. Großer Hansa-Preis

So, ab 11.15 Uhr; u.a. 152. Deutsches Derby (2.400 m)

Deutsches Derby am Sonntag der Höhepunkt

Unter den 20 dreijährigen Hengsten, die am Sonntag beim Derby starten, gehört der am Montag nachgenannte Lord Charming zu den Mitfavoriten des wichtigsten deutschen Galopprennens. Der Hengst wird von Peter Schiergen trainiert und vom kasachischen Jockey Baujrschan Mursabajew geritten. 65.000 Euro hat sich das Gestüt Hachtsee die Nachmeldung kosten lassen. Der Hengst muss mindestens Dritter werden, um dieses Geld wieder in die Kasse zu galoppieren.

Auch Dolcetto, Sea of Sands und Alter Adler stehen hoch im Kurs als erste Anwärter auf das begehrte Blaue Band. Geritten werden sollte Alter Adler, ein Sohn von Adlerflug, der das Derby 2007 gewonnen hatte, eigentlich vom Franzosen Cristian Demuro. Doch weil der noch gesperrt ist, sitzt nun sein Landsmann Theo Bachelot im Sattel. Der Sieger kassiert 390.000 Euro, das Rennen ist insgesamt mit 650.000 Euro dotiert.

Andrasch Starke kann erfolgreichster Derby-Reiter werden

Der siebenmalige Derby-Sieger Starke reitet Sisfahan. Im Siegfall würde er mit Triumph Nummer acht mit dem legendären Gerhard Streit als erfolgreichster Derby-Reiter gleichziehen.

Mehrere Favoriten sagten ihre Teilnahme ab: Best Of Lips, eindrucksvoller Gewinner des Kölner Union-Rennens, verstauchte sich das Fesselgelenk. Zudem wurden Martial Eagle (leicht verletzt) aus dem Gestüt Schlenderhan und Mythico (Stall tmb Oldenburg), der auf der kürzeren Strecke in München starten soll, von der Liste gestrichen.

Wer wird der erste "Gentle Rider" Deutschlands?

Erstmals ausgezeichnet auf einer deutschen Rennbahn wird der "Gentle Rider". Dabei bekommt der Jockey einen Preis, der sich am fairsten gegenüber Pferden und der Konkurrenz verhält.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.07.2021 | 19:30 Uhr