Stand: 12.01.2022 13:15 Uhr Forstbauer verlässt HSV Hamburg in Richtung Stuttgart

Jan Forstbauer wird den Handball-Bundesligisten HSV Hamburg am Saisonende verlassen. Wie die Hanseaten am Mittwoch mitteilten, kehrt der 29 Jahre alte Linkshänder nach Ablauf seines Vertrags im Sommer in seine Heimat zum TVB Stuttgart zurück. Das Trikot der Schwaben hatte der Rückraumspieler bereits von 2010 bis 2012 in der 2. Liga getragen. In seinen sechs Jahren beim HSVH hat sich der Routinier zum Leistungsträger entwickelt. In der laufenden Saison stand Forstbauer beim letztjährigen Aufsteiger in allen 18 Punktspielen auf dem Feld und erzielte bisher 62 Tore.