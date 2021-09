Football: Sea Devils verlieren ELF-Finale gegen Frankfurt

Stand: 26.09.2021 18:36 Uhr

Die Hamburg Sea Devils haben den Titelgewinn in der European League of Football (ELF) knapp verpasst. Im Finale in Düsseldorf unterlagen die Norddeutschen am Sonntag gegen die Frankfurt Galaxy mit 30:32 (0:7; 20:10; 0:10; 12:3).