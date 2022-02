"Falsch und inakzeptabel": Zverev nach Ausraster reumütig Stand: 23.02.2022 14:51 Uhr Tennisprofi Alexander Zverev hat sich nach seiner Disqualifikation beim ATP-Turnier in Acapulco öffentlich entschuldigt. Der Hamburger, der den Schiedsrichter beleidigt und mit seinem Schläger auf dessen Stuhl eingeschlagen hatte, nannte sein Verhalten "falsch und inakzeptabel".

"Es ist schwer in Worte zu fassen, wie sehr ich mein Verhalten während und nach dem gestrigen Doppel bereue", schrieb der 24-Jährige bei Instagram: "Ich habe mich privat beim Stuhlschiedsrichter entschuldigt, weil mein Ausbruch ihm gegenüber falsch und inakzeptabel war, und ich bin nur von mir selbst enttäuscht. Es hätte einfach nicht passieren dürfen, und es gibt keine Entschuldigung."

Schläge gegen den Schiedsrichterstuhl

Nach dem 2:6, 6:4, 6:10 im Doppel-Wettbewerb an der Seite von Marcelo Melo (Brasilien) gegen Lloyd Glasspool/Harri Heliövaara (Großbritannien/Finnland) hatte Zverev seinem Frust freien Lauf gelassen. Er schrie den Schiedsrichter nach dem Erstrundenmatch lautstark an ("You fucking idiot" - du verdammter Idiot) und schlug immer wieder kräftig mit seinem Schläger an dessen Stuhl, nur knapp an den Füßen vorbei.

In Rage gebracht hatte den Hamburger eine vermeintliche Fehlentscheidung im Tiebreak. Aber auch schon während der Partie hatte Deutschlands Sportler des Jahres den Referee als "verdammten Idioten" bezeichnet, nach dem Match ließ er dann seine ganze Wut ungefiltert heraus. Die Herren-Organisation ATP reagierte sofort und schloss ihn vom weiteren Verlauf des Turniers aus. Damit kann er auch seinen Einzeltitel von 2021 nicht verteidigen.

"Ich werde die kommenden Tage nutzen, um über meine Taten nachzudenken und wie ich sicherstellen kann, dass so etwas nicht wieder vorkommt." Alexander Zverev

Möglicherweise wird Zverev von der ATP zusätzlich mit einer Geldbuße und einer Sperre bestraft. So widerfuhr es 2019 Nick Kyrgios, der sich beim Turnier in Cincinnati ebenfalls Aussetzer gegen den Schiedsrichter geleistet hatte: Der Australier war mit einer Geldbuße in Höhe von 113.000 Dollar belegt worden. Eine 16-wöchige Sperre wurde damals zur Bewährung ausgesetzt.

DTB-Vize Hordorff: "Nicht den Stab über ihn brechen"

Dirk Hordorff, Vizepräsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), wertete die Entscheidung als durchaus streng. "Ich will sie nicht anzweifeln, aber da sind viele Spieler schon weniger hart bestraft worden", sagte er. Zverevs Aktion beschrieb er als Grenzüberschreitung, stellte sich aber auch vor den Weltranglistendritten. "Ich werde nicht den Stab über ihn brechen. Mir gefällt der Junge, er hat viel Temperament." Generell würden Spieler mit "Ecken und Kanten" und "ein wenig Rebellentum" dem Tennis gut tun.

Zuvor historische Nachtschicht

Hordorff warf zudem die Frage auf, ob für Zverev nach der historischen Nachtschicht nicht auch so etwas wie "mildernde Umstände" gelten würden. Der Hamburger hatte erst am frühen Dienstagmorgen um 4.54 Uhr Ortszeit den US-Amerikaner Jenson Brooksby besiegt. So spät war noch kein Match auf Tourlevel zu Ende gegangen. Die Partie mit seinem Freund Melo, die Zverev offenbar viel bedeutete, stieg dann am Abend desselben Tages. Für Hordorff ein "Unding".

Tennis-Jahr läuft bislang schlecht

Zverev hatte zuletzt merklich Wert auf eine verbesserte Außendarstellung gelegt. Die Zeiten, in denen der einstige US-Open-Finalist regelmäßig seine Schläger zerhackte oder auch seinen Vater wüst beschimpfte wie beim ATP Cup 2020 schienen eigentlich vorbei. Auch die Unruhe abseits des Platzes nahm ab, er präsentierte sich insgesamt bodenständiger, reifer und gewann an Popularität.

An ein höchst erfolgreiches zweites Halbjahr 2021 mit dem Triumph in Tokio und dem Sieg bei den ATP Finals in Turin wollte der 24-Jährige eigentlich nahtlos in diesem Frühjahr anknüpfen - doch bisher läuft es ganz anders als erhofft. Erst das frühe Aus bei den Australian Open, jetzt der bisherige Tiefpunkt seiner noch jungen Saison.

