Beachvolleyball: Müller und Tillmann verpassen Titel in Hamburg Stand: 25.08.2024 20:23 Uhr Die Beachvolleyball-Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben nur knapp ihren nächsten Turniersieg verpasst. Gut eine Woche nach dem EM-Triumph in den Niederlanden verlor das deutsche Duo beim Elite16-Turnier am Hamburger Rothenbaum erst im Finale.

Gegen die Schweizerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner zogen die Hamburgerinnen am Sonntag mit 1:2 (18:21, 21:18, 16:18) den Kürzeren. Für Müller und Tillmann wäre es der zweite Sieg auf der Pro Tour in dieser Saison gewesen. Zuvor hatten die deutschen Meisterinnen bereits kurz vor den Sommerspielen das Turnier in Wien für sich entschieden. Erst am vergangenen Wochenende hatten sich Müller/Tillmann die europäische Krone aufgesetzt und damit ihren größten Karriereerfolg gefeiert.

Zwei Matchbälle nicht genutzt

Auch beim Heimspiel präsentierten sich die deutschen Meisterinnen stark und blieben in den Spielen vor dem Finale ohne Satzverlust. Im Endspiel erarbeitete sich das Duo nach starker Aufholjagd sogar zwei Matchbälle, mussten sich am Ende aber geschlagen geben.

Ludwig frenetisch gefeiert

Müller und Tillmann hatten am Samstagabend in der Runde der letzten Acht das deutsche Duell mit Laura Ludwig und Louisa Lippmann mit 21:15, 21:18 für sich entschieden. Für Rio-Olympiasiegerin Ludwig war es der letzte Auftritt auf der internationalen Bühne. Sie hatte nach den Olympischen Spielen in Paris ihr Karriere-Ende angekündigt. Am kommenden Wochenende wird die gebürtige Berlinerin bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorf ihre Abschiedsvorstellung geben.

Für die 38-Jährige gab es nach dem Viertelfinal-Aus von den Zuschauern am Rothenbaum Standing Ovations und frenetischen Jubel. Am Sonntag wurde die Beachvolleyballerin vom HSV nach den Finals noch einmal offiziell verabschiedet.

Ehlers/Wickler und Just/Henning ausgeschieden

Im Herren-Wettbewerb war zuvor Lokalmatador Maximilian Just (St. Pauli) an der Seite von Paul Henning (DJK Düsseldorf) im Achtelfinale ausgeschieden. Das Duo musste sich der australischen Kombination Izac Carracher/Mark Nicolaidis mit 1:2 (21:13, 19:21, 10:15) geschlagen geben. Für die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler kam ebenfalls das Aus. Die Hamburger konnten zu ihrem Zwischenrundenmatch gegen die Niederländer Steven van de Velde und Matthew Immers nicht antreten.

Ehlers hatte sich am Donnerstag im ersten Gruppenspiel am linken Knöchel verletzt - das Duo gewann trotzdem, was fürs Weiterkommen reichte. Die beiden anderen Matches ihrer Gruppe hatten die Lokalmatadoren abgesagt.

Männer-Finale ohne deutsche Beteiligung

Im Finale setzten sich am Sonntag die Norweger Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Sörum durch. Sie gewannen 2:0 (21:15, 21:11) gegen das spanische Duo Pablo Herrera Allepuz/Adrián Gavira Collado.

