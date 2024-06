Doch Damen-Tennis am Rothenbaum: WTA125-Turnier vom 4. bis 10. August Stand: 25.06.2024 12:26 Uhr Am Hamburger Rothenbaum findet nun doch ein Damen-Tennisturnier statt. Die Veranstaltungs-Agentur MatchMaker hat kurzfristig die Lizenz für eine WTA125-Veranstaltung erworben, die vom 4. bis zum 10. August auf der traditionsreichen Anlage ausgetragen wird.

Vier Lokalmatadorinnen sind am Rothenbaum am Start. "Ich bin sehr happy, dass wir in diesem Jahr doch noch ein WTA-Turnier in Hamburg realisieren können. Hamburg ist Deutschlands Frauentennishauptstadt - sowohl unsere Hamburger Top-Spielerinnen als auch die Fans haben ein Damenturnier verdient", sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel.

Für die Weltranglisten-75. Tamara Korpatsch, Eva Lys, Vorjahresfinalistin Noma Noha Akugue und Ella Seidel wird das Turnier ein echtes Heimspiel. Das Quartett ist für den Club an der Alster aktiv, der auf der Anlage am Rothenbaum beheimatet ist.

250er-Lizenz einmalig nach Rumänien vergeben

Nach der Trennung des Männer- und Frauenturniers hatten Reichel und ihr Team zunächst ein Event auf der Anlage des THC von Horn und Hamm organisieren wollen, mussten ihre Planungen aber verwerfen. Deshalb wurde die 250er-Lizenz für die ursprünglich geplante Turnierwoche vom 20. bis zum 26. Juli einmalig in die rumänische Stadt Iasi vergeben.

2025 wird im Juli wieder auf dem höherklassigen 250er-Level in der Hansestadt gespielt. "Im kommenden Jahr wird unser 250er-Event vom 13. bis 20. Juli nach Hamburg zurückkehren", sagte Reichel. Der Standort steht noch nicht final fest.

Die Männer mit Titelverteidiger Alexander Zverev schlagen vom 13. bis 21. Juli beim ATP500-Turnier in der Hansestadt auf. Die Veranstaltung wird erstmals von der Agentur Tennium organisiert.

