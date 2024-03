Neuer Termin: Tennis am Rothenbaum ab 2025 kurz vor French Open Stand: 22.03.2024 14:54 Uhr Gute Nachrichten für die Hamburg Open: Die ATP hat entschieden, dass das Tennis-Turnier am Rothenbaum ab 2025 wieder in der klassischen Sandplatzsaison stattfindet. Kurz vor den French Open dürfte die Veranstaltung enorm an Bedeutung gewinnen.

Wie die Spielervereinigung am Freitag mitteilte, wird im kommenden Jahr vom 18. Mai bis zum 24. Mai in Hamburg gespielt. Damit steht das 500er-Turnier an der Elbe unmittelbar vor dem Grand Slam von Roland Garros, der einen Tag später beginnt.

Parallel zum Turnier in der Hansestadt findet mit der Veranstaltung in Genf auch nur eine der Kategorie 250 statt.

"Die Änderung im Kalender wird sich positiv auf das Hamburger ATP-Turnier auswirken und vor allem die Spieler freuen. Denn direkt im Anschluss findet mit den French Open in Paris das Highlight der Sandplatzsaison statt", wurde DTB-Präsident Dietloff von Arnim in einer Mitteilung zitiert. Der Verband hält die Lizenz am Turnier am Rothenbaum, das in diesem Jahr also zum (vorerst) letzten Mal erst nach Wimbledon vom 13. bis 21. Juli stattfinden wird.

DTB will "Erfolgsgeschichte fortsetzen"

Von Arnim und der Deutsche Tennis Bund wollen nun "die Erfolgsgeschichte am Hamburger Rothenbaum fortsetzen". Schließlich war zuletzt schon die Lizenz des Turniers als 500er-Event bis mindestens 2037 verlängert worden. Zudem hatte der DTB mit "Tennium" einen neuen Ausrichter präsentiert. Von Arnim sprach von "langfristiger Planungssicherheit".

Die Pläne für dieses Jahr laufen bereits auf Hochtouren. Mit Alexander Zverev, der das Turnier im vergangenen Jahr für sich entschieden hatte, und dem Weltranglisten-Siebten Holger Rune aus Dänemark, haben bereits zwei Topspieler ihr Kommen zugesagt.

