Boris Becker bei Digital-Messe OMR in Hamburg: Der zweite Aufschlag

Boris Becker bei Digital-Messe in Hamburg: Der zweite Aufschlag Stand: 10.05.2023 22:15 Uhr Tennisstars in der Hansestadt: Serena Williams und Boris Becker waren die prominenten Highlights des OMR-Festivals in Hamburg. Sie begeisterte erwartbar die Massen - er hatte einige Neuigkeiten parat.

von Tim Osing

Wo war er eigentlich? Boris Becker weiß es nicht genau, muss überlegen. "Laureus Awards?", fragt OMR-Chef Philipp Westermeyer. Stimmt ja, erinnert sich Becker: Lionel Messi, Carlos Alcaraz, Paris. Becker ist wieder unterwegs, umtriebig nach seinem neunmonatigen Gefängnisaufenthalt wegen Insolvenzstraftaten. Seit Dezember ist er frei, sitzt am Mittwochabend in Hamburg: Festivalbühne zur Primetime statt 20 Stunden Einzelzelle.

"OMR" steht für "Online Marketing Rockstars", ein Treffen von erfolgreichen Start-Up-Gründern und finanzkräftigen Firmenbossen. Becker, in der deutschen Öffentlichkeit ein Absteiger, ist ein ungewöhnlicher Gast. "Es gibt Wichtigeres als Geld", sagt Becker. Und gibt sich betont reumütig. "Wenn du das nach so einer Zeit nicht tust, hast du nichts gelernt."

"Ich habe meinen Preis gezahlt"

Er nennt den Knast seine "schwerste Niederlage", das Publikum jubelt ihm aufbauend zu. "Ich habe meinen Preis gezahlt, aber ich stehe wieder und blicke kraftvoll nach vorne", sagt Becker, dessen Auftritt "Zweiter Aufschlag" heißt - es soll ein Neuanfang sein.

Mit neuem Wohnort: Großbritannien lieferte den prominenten Häftling auf Bewährung nach Deutschland aus, aber da hielt es Becker nicht. "Es wurde viel spekuliert: Wo ist er denn nun? Schläft er beim Freund unterm Sofa? Nein: Ich bin nach Italien gezogen." In die Heimat seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro, er lernt bereits die Sprache. Becker fühlt sich am richtigen Ort: "Mein Lebensstil gefällt den Italienern bis heute, das finden sie nicht außergewöhnlich."

Auch in der neuen Heimat Italien bekannt

Eine Fashionmarke wolle er nach Italien bringen, für Eurosport wieder Tennis kommentieren, eine Akademie für Nachwuchsspieler bei Frankfurt aufbauen. Und der Deutsche Tennis Bund suche derzeit eine neue Rolle für ihn. Dass er auf Schritt und Tritt verfolgt wird - auch in Italien wird er erkannt - ist ihm bewusst.

"Egal, was ich mache, es ist wie mit dem Beipackzettel: mit Risiken und Nebenwirkungen. Das passt zu mir", sagt Becker. "Das Schlimmste für eine Marke ist, wenn keiner mehr über sie spricht. In Deutschland wird manchmal zu viel über mich gesprochen."

Reue, prägnante Sätze, Kämpfermentalität: Becker präsentiert sich bei den Marketing-Rockstars als PR-Profi, der zurück ins Rampenlicht will. "Es ist ein Phänomen, dass immer Dritte über mich sprechen dürfen, aber ich selbst nicht zu Wort kam. Und das ist nicht gut, das muss sich ändern."

Powerfrau Serena Williams rockt die Halle

Fans hat er weiterhin, das wurde in Hamburg deutlich, die Massen mobilisieren konnte er aber nicht so gut wie seine Vorrednerin. Tennis-Queen Serena Williams sorgte für massenhaft gezückte Handys und eine mit 7.000 Menschen voll besetzte Halle. Sie ist der internationale Top-Star der Messe in Hamburg, geladen als 23-fache Grand-Slam-Siegerin, erfolgreiche Geschäftsfrau und Ikone der Gleichberechtigung. "Wenn ich investiere, dann nur in Frauen", sagt Williams und erntet Jubel.

Nach ihrem 23. Titel brachte sie 2017 Tochter Olympia zur Welt, gab danach noch mal ein bemerkenswertes Comeback. Im Herbst 2022 hörte sie endgültig auf, Anfang Mai verkündete sie die erneute Schwangerschaft. Sie hofft, die Zeit diesmal mehr genießen zu können als beim ersten Mal, als Mutter sei sie genau so ehrgeizig wie als Profi: "Ich gebe mich nicht als Zweitbeste zufrieden."

Sie ist die Powerfrau, die die Besucher sehen und hören wollen. Beim Auftritt von Boris Becker im Anschluss hat die Hälfte der Masse die Halle verlassen.

