Deutsche Segler glänzen bei Kieler Woche Stand: 21.06.2023 17:00 Uhr Gleich drei Heimseiege haben die deutschen Seglerinnen und Segler am Mittwoch bei der Kieler Woche in den olympischen Klassen eingefahren. Für das Nationalteam des Deutschen Segler-Verbands (DSV) gab es insgesamt neun Medaillen in acht Disziplinen.

Nicht zu schlagen waren die Hamburgerinnen Marla Bergmann und Hanna Wille im 49erFX, die 470er-Mixedcrew Simon Diesch/Anna Markfort (Friedrichshafen/Kiel) und iQ-Foilsurfer Sebastian Kördel (Hamburg).

"Wir haben alles riskiert, unnötige Zweikämpfe vermieden und unser eigenes Rennen gesegelt", sagte Bergmann.

Weitere Informationen Kieler Woche: Flaue Winde stoppen Windsurf-Weltmeister Kördel Bei der 129. Kieler Woche musste der 32-Jährige vom Norddeutschen Regatta-Verein die Rennen am Dienstag aufgeben. mehr

Nationalteam auf dem Weg zu Olympia

Für die Athleten in den olympischen Klassen waren die Wettfahrten auch ein wichtiger Prüfstein mit Blick auf anstehende Herausforderungen in diesem Jahr. Zunächst stehen im Juli die Testregatten für die Sommerspiele 2024 vor Marseille an.

"Wir sind vier, fünf Top-Teams, und alle sind Weltspitze. Wer die Ausscheidung gewinnt, ist auch gleich ein Medaillenkandidat." Segler Simon Diesch

Dann folgen die Weltmeisterschaften aller Klassen vor Den Haag (10. bis 20. August). Vor der niederländischen Küste wird es auch um die ersten Nationenstartplätze für Olympia gehen. Besonders im 470er wird dies ein enges Rennen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 21.06.2023 | 16:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln