Das Ocean Race zu Gast in Kiel: Fragen und Antworten Stand: 07.06.2023 09:33 Uhr Das Ocean Race mit Boris Herrmann macht am Freitag Station in Kiel. Die Yachten werden direkt an der Kiellinie zu sehen sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Fly-By.

Wann sind die Boote in Kiel zu sehen?

Am Freitagnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr wird die Ocean-Race-Flotte in der Kieler Förde erwartet. Der Start der sechsten Etappe ist am Donnerstag (18.10 Uhr) im dänischen Aarhus.

Wo hat man an Land den besten Blick auf die Yachten?

Die Wendemarke liegt direkt an der Kiellinie, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer an Land einen guten Blick auf die Boote haben werden.

Warum heißt es Fly-By in Kiel?

Die Yachten werden nicht in Kiel anlegen. Sie fahren in die Innenförde, wenden und fahren dann wieder aus der Förde hinaus.

Gibt es in Kiel Punkte für die Gesamtwertung?

Nein, Kiel ist nur eine Zwischenstation auf der Etappe mit Ziel Den Haag.

Wer überträgt vom Fly-By?

Der NDR berichtet ausführlich. Im TV wird das Fly-By von 15 bis 16 Uhr gezeigt. Zudem überträgt der NDR per Livestream. Im Radio berichtet die NDR Welle Nord den ganzen Tag aus seinem mobilen Studio an der Kiellinie.

Gibt es ein Rahmenprogramm in Kiel?

Von Donnerstag bis Sonnabend gibt es mehrere Veranstaltungen im sogenannten Ocean Live Park an der Kiellinie. Er ist von jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet, die Gastronomie bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Unter anderem kann auf einer Großbildleinwand der Start der Etappe in Aarhus verfolgt werden. Zudem werden in verschiedenen Bootsklassen Regatten ausgetragen. An jedem Abend gibt es im Ocean Live Park Konzerte - von 19.30 bis 22 Uhr.

