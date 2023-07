DEL: Wolfsburg startet gegen Augsburg - Bremerhaven in Straubing Stand: 03.07.2023 17:04 Uhr Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Während die Grizzlys Wolfsburg mit einer Heimpartie in die neue Serie starten, müssen die Fischtown Pinguins Bremerhaven in den Süden reisen.

Beide Nordclubs treffen zu Beginn auf Gegner aus Bayern. Wolfsburg empfängt am 15. September die Augsburger Panther, Bremerhaven tritt zeitgleich bei den Straubing Tigers an. Der erste Bully zu allen Begegnungen erfolgt wie gewohnt bei Freitagabendspielen um 19.30 Uhr. Eröffnet wird die neue Saison bereits am 14. Septmeber mit dem Duell zwischen Meister EHC München und der Düsseldorfer EG (19.30 Uhr).

Zum ersten Nordduell kommt es bereits am zweiten Spieltag (17. September, 14 Uhr). Dann empfangen die Fischtown Pinguins de Grizzlys.

Vier Spiele an Samstagabenden

Die kommende Spielzeit findet wieder mit 14 statt wie in der abgelaufenen Serie mit 15 Teams statt. Daraus ergeben sich 52 Spieltage in der Hauptrunde. Der deutsche Meister soll spätestens am 30. April 2024 feststehen. Dann soll ein mögliches siebtes Play-off-Finale ausgetragen werden. Vier Partien finden in der neuen Saison jeweils an Samstagabenden statt. Wie zuvor schon bei der Verkündung des Spielplans der Deutschen Fußball Liga kam es nun auch bei der DEL zu einer Panne. Mindestens der Club-Spielplan der Schwenninger Wild Wings war zumindest vorübergehend vor der geplanten Verkündung der Liga online einsehbar.

Laut DEL lag der Grund für die Panne nicht bei der Liga. Indes kursierten via Twitter vorab auch Screenshots der kompletten ersten beiden Spieltage - die sich schließlich auch als wahr herausstellten.

