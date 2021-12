DEL: Grizzlys-Macher Fliegauf verlängert in Wolfsburg Stand: 23.12.2021 15:45 Uhr Karl-Heinz Fliegauf bleibt für weitere zwei Jahre Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der 61-Jährige ist bereits seit 14 Jahren bei den Niedersachsen.

Die Grizzlys ohne Fliegauf? Das ist schon fast nicht mehr vorstellbar. Bereits 2007 kam der geborene Oberbayer zum damaligen Zweitligisten Wolfsburg. Längst ist der in Peiting geborene Fliegauf einer der einflussreichsten und prägendsten Manager der DEL.

"Das Wolfsburger Eishockey soll auch in Zukunft im Konzert der Großen mitmischen." Karl-Heinz Fliegauf

Mit den Grizzlys erreichte er viermal das Play-off-Endspiel um die deutsche Meisterschaft, zuletzt im Mai dieses Jahres. Derzeit belegen die Grizzlys in der DEL-Hauptrunde Rang vier. Sein Vertrag wäre eigentlich nach der Saison ausgelaufen, nun hat er sich mit dem Club auf eine Verlängerung bis 2024 geeinigt.

Meistertitel bleibt das große Ziel

"Ich bin sehr froh und stolz, dass mir weiterhin dieses uneingeschränkte Vertrauen entgegengebracht wird", sagte Fliegauf. "Das Wolfsburger Eishockey soll auch in Zukunft eine tragende Rolle in der DEL spielen und im Konzert der großen Clubs mitmischen. Nach vier Vizemeisterschaften ist der große Traum natürlich, am Ende einer Saison einmal ganz oben zu stehen und den Titelgewinn zu feiern."

