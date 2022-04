DEL-Finale verpasst: München zu stark für Grizzlys Wolfsburg

Stand: 24.04.2022 17:44 Uhr

Die Grizzlys Wolfsburg sind im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgeschieden. Durch das 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) am Sonntag beim EHC München verloren die Niedersachsen nicht nur das dritte Spiel, sondern auch die "Best of five"-Serie.