Corona: Hamburger Cyclassics fallen erneut aus Stand: 04.08.2021 14:46 Uhr Das Radsportfestival Cyclassics in Hamburg fällt auch in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Vor allem die exponierte Lage in der Innenstadt ließe dies derzeit nicht zu, teilten die Veranstalter mit.

Angesichts der wieder steigenden Corona-Infektionen sei deutlich geworden, "dass eine sichere und regelkonforme Durchführung der Veranstaltung in der aktuellen pandemiebedingten Situation nicht mehr gewährleistet werden kann", heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Die Entscheidung wurde gemeinsam mit der Stadt Hamburg getroffen. Bereits das für 2020 geplante Rennen war wegen der Pandemie zunächst auf den 3. Oktober verschoben und später endgültig abgesagt worden. Als neuer Termin ist nun der 21. August 2022 geplant.

2019 waren 500.000 Zuschauer an der Strecke

Bei den bisher letzten Cyclassics 2019 hatte Sprintstar Elia Viviani zum dritten Mal in Folge gewonnen. Das war zuvor keinem anderen Fahrer gelungen. "Ich liebe diesen Rad-Klassiker", sagte der Italiener damals. Nach Angaben des Veranstalters feuerten 2019 mehr als 500.000 Zuschauer die Fahrer an der Strecke an. Neben dem Elite-Rennen waren auch rund 18.000 "Jedermänner" auf drei verschiedenen für den Straßenverkehr gesperrten Strecken am Start - über 60, 100 oder 160 Kilometer.

Erste Austragung im Jahr 1996

Die Cyclassics wurden 1996 zum ersten Mal ausgetragen. Der Streckenverlauf ist von Jahr zu Jahr leicht unterschiedlich. Das Ziel ist aber immer auf der Mönckebergstraße in der Hamburger City. Die Cyclassics sind das einzige Weltcup-Eintages-Rennen, das im Zentrum einer großen Metropole endet. 2019 war die Strecke für die Profis 216,7 Kilometer lang.

Weitere Informationen Viviani macht Cyclassics-Hattrick perfekt Sprintstar Elia Viviani hat zum dritten Mal in Folge die Cyclassics gewonnen - und sich damit einen Rekord gesichert. Die deutschen Radprofis spielten in Hamburg nur Nebenrollen. mehr Ihr Bild bei den Cyclassics 2019 Tausende Jedermänner sind bei den Cyclassics 2019 am Start gewesen. Waren Sie einer davon? Dann entdecken Sie sich vielleicht hier auf einem der Teilmehmerfotos. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 04.08.2021 | 15:00 Uhr