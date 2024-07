Champions League: Attraktive Gegner für Schweriner Volleyballerinnen Stand: 16.07.2024 15:59 Uhr Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben mit Paris und Istanbul starke Gegner für die Gruppenphase in der Champions League zugelost bekommen. Gegen die Französinnen kommt es zum Wiedersehen mit Jazmine White. Bei den Herren haben auch Lüneburg und Giesen attraktive Gruppen erwischt.

Wie der SSC Schwerin am Dienstag mitteilte, findet die erste Partie der Gruppenphase für die deutschen Vizemeisterinnen in Paris statt, beim aktuellen französischen Titelträger. Dort steht mit der kanadischen Mittelblockerin White eine Akteurin im Kader, die noch bis Sommer in Schwerin spielte. Die Partie wird im Zeitraum zwischen dem 5. und 7. November stattfinden.

Dritter Grupengegner wird noch ermittelt

Im ersten Heimspiel des SSC in der Champions-League-Gruppe B kommt mit den Club-Weltmeisterinnen von Eczacibasi Istanbul ein echtes Schwergewicht des Frauen-Volleyballs nach Schwerin. Beim 28-maligen türkischen Meister steht Serbiens Ausnahmespielerin Tijana Boskovic im Kader. Diese Begegnung ist für den 13. November terminiert. Der dritte Gruppengegner wird noch ermittelt - und der Sieger der Partie Beveren (Belgien) gegen Tent Obrenovac (Serbien) sein.

Die vorläufigen Termine:



05. - 07.11.24: Paris Saint-Cloud - SSC Schwerin

13.11.24: SSC Schwerin - Eczacibasi Istanbul

26. - 28.11.24: Beveren/Tent Obrenovac - SSC Schwerin

10. - 12.12.24: Eczacibasi Istanbul - SSC Schwerin

08.01.25: SSC Schwerin - Paris Saint-Cloud

22.01.25: SSC Schwerin - Beveren/Tent Obrenovac

Lüneburger Herren unter anderem gegen den Vorjahresfinalisten

Bei den Herren bekommt es die SVG Lüneburg in der Gruppe E mit dem Vorjahresfinalisten Jastrzebski Wegiel aus Polen zu tun, weitere Gegner sind Chaumont VB 52 aus Frankreich und Levski Sofia aus Bulgarien.

Die Grizzlys Giesen treten bei ihrer Premiere in der Gruppe B gegen den italienischen Vize-Meister Volley Monza und den türkischen Club Fenerbahce Istanbul an. Der dritte Gegner steht erst nach der Qualifikationsrunde fest.

