Beachvolleyball-Vizeweltmeister Thole beendet seine Karriere Stand: 25.10.2021 12:14 Uhr Schluss mit dem Leistungssport: Im Alter von gerade einmal 24 Jahren hat der Hamburger Beachvolleyballer Julius Thole seine Karriere beendet. Der Vizeweltmeister will andere Prioritäten setzen.

Er habe "Sehnsucht nach einer freieren Gestaltung des Lebens" gehabt, erklärte Thole am Montag bei einer Pressekonferenz. Außerdem wolle er sich nun verstärkt um sein Jura-Studium kümmern. Seine Entscheidung habe er auch mit Blick auf seinen Beachvolleyball-Partner Clemens Wickler getroffen: "Ich wollte Clemens nicht aufhalten. Er muss zusehen, dass er sich mit einem neuen Partner vorbereitet."

Der zwei Jahre ältere Wickler spielt fortan an der Seite von Nils Ehlers aus Berlin. "Ich war am Anfang von der Entscheidung überrascht, sie hat mich unerwartet getroffen", sagte Wickler, der Tholes Entschluss aber "zu 100 Prozent nachvollziehen" kann. Ehlers spielte bisher mit Lars Flüggen, dem Mann mit dem Hut, zusammen beim HSV. Auch Ehlers/Wickler bleiben aller Voraussicht nach in Hamburg.

Keine "gesundheitlichen Gründe"

Seit 2018 hatten der 2,06 große Thole und Wickler zusammengespielt. Bei der Heim-WM 2019 gewann das Duo überraschend die Silbermedaille. Allerdings konnten die beiden Athleten nach der Corona-Pause bei Olympia in Tokio und auch bei der EM im August in Wien nicht an den Erfolg anknüpfen.

Thole betonte nun, dass "gesundheitliche Gründe" bei seinem Entschluss keine Rolle gespielt hätten: "Ich möchte einen neuen Schwerpunkt in meinem Leben setzen. Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen."

