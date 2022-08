Beachvolleyball: Drei deutsche Duos in Hamburg im Viertelfinale

Stand: 12.08.2022 21:34 Uhr

Drei deutsche Beach-Volleyball-Duos haben das Viertelfinale beim internationalen Elite-16-Turnier der Beach Pro Tour in Hamburg erreicht. Nils Ehlers und Clemens Wickler blieben am Freitag in ihrer Wahlheimat in ihren drei Gruppenspielen ebenso ungeschlagen wie Karla Borger und Julia Sude aus Stuttgart.