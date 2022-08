Beachvolleyball: Auch Ehlers/Wickler verpassen in Hamburg das Finale Stand: 13.08.2022 21:35 Uhr Das Beachvolleyball-Duo Nils Ehlers/Clemens Wickler hat beim heimischen Turnier in Hamburg das Finale verpasst. Auch die Stuttgarterinnen Karla Borger/Julia Sude waren zuvor im Semifinale gescheitert.

Ehlers/Wickler unterlagen am Samstagabend im Stadion am Rothenbaum mit 0:2 (16:21, 18:21) den Niederländern Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen. Wickler hatte 2019 an gleicher Stelle mit seinem früheren Partner Julius Thole WM-Silber geholt. Die Lokalmatadoren bekommen es am Sonntag um 14 Uhr im Spiel um Platz drei erneut mit einem Duo aus den Niederlanden zu tun: Es geht gegen Stefan Boermans/Matthew Immers.

Borger/Sude hatten zuvor ihr Halbfinale gegen die US-Amerikanerinnen Kelly Cheng und Betsi Flint mit 17:21, 18:21 verloren. Im kleinen Finale geht es am Sonntag um 11 Uhr gegen das brasilianische Duo Carolina Salgado/Barbara Seixas De Freitas (Brasilien).

Die deutschen Meisterinnen Sandra Ittlinger und Isabel Schneider (FC St. Pauli) hatten sich bereits im Viertelfinale den Schweizer Europameisterinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli mit 20:22, 7:21 geschlagen geben müssen. Das Turnier in Hamburg ist für die europäischen Spieler eine letzte Standortbestimmung vor den am Montag beginnenden Europameisterschaften in München.

