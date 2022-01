Baskets Oldenburg wechseln erneut Trainer - Freyer löst Abaz ab Stand: 31.01.2022 15:30 Uhr Die Baskets Oldenburg haben zum zweiten Mal binnen 14 Tagen einen Trainerwechsel vorgenommen. Der frühere Basketball-Nationalspieler Ingo Freyer löst Alen Abaz als Chefcoach beim Bundesliga-Letzten ab.

Das teilten die Niedersachsen einen Tag nach der 65:89-Niederlage gegen die Baskets Bonn mit. Es war die achte Pleite in Serie für die "Donnervögel" - und das letzte Spiel als hauptverantwortlicher Trainer von Alen Abaz. Der Pole hatte erst am 19. Januar seinen langjährigen Chef Mladen Drijencic abgelöst. Alle drei Partien unter ihm gingen verloren, sodass sich die Vereinsführung am Montag erneut zum Handeln gezwungen sah. Abaz kehrt bei den Oldenburgern auf den Posten des Co-Trainers zurück.

"Wir müssen feststellen, dass der Wechsel auf der Trainerposition mit Alen nicht den erhofften Effekt gebracht hat. Das ist jedoch kein Vorwurf an Alen, dem wir sehr dankbar sind, dass er in einer schwierigen Situation bereit war, diese Verantwortung zu übernehmen", erklärte der geschäftsführender Gesellschafter der Baskets, Hermann Schüller.

Weitere Informationen Drijencic abgelöst: Trainerwechsel bei Baskets Oldenburg Damit zieht der Basketball-Bundesligist Konsequenzen aus der anhaltenden Krise. Co-Trainer Abaz wird zum Chefcoach. mehr

Freyer hat viel Erfahrung im Abstiegskampf

Die Hoffnungen des Meisters von 2009 auf den Klassenerhalt ruhen nun auf Freyer, der mit seinen vorigen Teams reichlich Erfahrung im Abstiegskampf sammelte. 2009 führte der Ex-Spieler von Alba Berlin den Außenseiter Hagen in die Bundesliga und schaffte dort bis 2016 jedes Jahr den Klassenerhalt. Auch mit den Gießen 46ers gelang dem gebürtigen Wolfsburger dies zweimal. "Ingo war bereits mit anderen Clubs in ähnlichen Situationen und kann diese wertvolle Erfahrung einbringen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er die Mannschaft packen wird und auf Erfolgskurs bringt", sagte Srdjan Klaric, Sportlicher Leiter der Baskets.

Neu-Coach fordert "große Aggressivität" vom Team

Freyer, der seine Trainerkarriere 2004 beim SC Rist Wedel begonnen hatte und seit seiner Entlassung im Dezember 2020 bei Gießen ohne Trainertätigkeit war, forderte von seinem neuen Team, ab sofort "alles dem Erfolg unterzuordnen". Die Mannschaft müsse die Systeme in der Offense und Defense "mit großer Aggressivität spielen", sagte der 50-Jährige. Denn: "Das Ziel lautet ganz klar Klassenerhalt."

