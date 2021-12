Baskets Oldenburg in der Krise - muss Coach Drijencic gehen? Stand: 22.12.2021 11:02 Uhr Die Baskets Oldenburg stecken in der Krise. Nach dem personellen Umbruch im Sommer ist der einstige Play-off-Dauergast nun Tabellenletzter der Basketball Bundesliga. Drei Spiele bis zum 2. Januar könnten auch über die Zukunft von Trainer Mladen Drijencic entscheiden.

"Ein Trainerwechsel wäre die letzte Option, die wir ziehen würden, um in eine neue Richtung zu gehen", schloss Baskets-Geschäftsführer Hermann Schüller einen solchen Schritt bei Radio Bremen nicht aus. Er betonte aber auch, dass Drijencic, der seit sechs Jahren Headcoach der Oldenburger ist, aktuell nicht zur Disposition stünde: "Wir setzen auf Kontinuität. Wir erleben eine Saison, die wir in dieser Form noch nie gehabt haben. Aber wir lernen daraus und ich denke, wir kommen da auch gestärkt heraus."

Kaderumbruch misslungen

Der Niedergang der erfolgsverwöhnten Niedersachsen - seit zehn Jahren durchgehend in den Play-offs - lässt sich mit der radikalen personellen Neuausrichtung im Sommer erklären. Sieben Spieler (darunter Leistungsträger wie Rasid Mahalbasic, Nathan Boothe oder Karsten Tadda) verließen den Club, der Kader wurde mit sechs Neuen vor allem verjüngt.

Rickey Paulding, der seine aktive Laufbahn nach der Saison beenden wird, blieb. Aber um die Club-Legende herum ist das Baskets-Team insgesamt zu unerfahren und auf manchen Positionen zu dünn besetzt. Dazu kam Verletzungspech. Das Resultat: Nach elf Spieltagen haben die Oldenburger lediglich zwei Siege verbucht und sind BBL-Schlusslicht. Am Mittwochabend folgte das trostlose Aus in der Vorrunde der Champions League - mit fünf Niederlagen aus sechs Partien.

Nachjustierung mit Clark und Farrell

Bereits vor zwei Monaten justierten die Baskets nach und verpflichteten den 30 Jahre alten US-amerikanischen Power Forward Cameron Clark. Vor wenigen Tagen folgte sein fünf Jahre jüngerer Landsmann Matt Farrell, der auf der Combo-Guard-Position zu Hause ist. "Wir brauchen auch Leute im Team, die auf gut Deutsch gesagt ein bisschen Arschlöcher sein können auf dem Spielfeld, um auch Emotionen gegenüber dem Gegner zu zeigen. Das ist manchmal im Spiel notwendig", erklärte Schüller. Farrell sei ein solcher "etwas galligerer" Spielertyp.

Wegweisende Duelle mit Tabellennachbarn

Am 26. Dezember gastieren die Baskets bei den Löwen Braunschweig, am 30. Dezember in Bayreuth und am 2. Januar steht das Heimspiel gegen Aufsteiger Heidelberg an. Diese Duelle mit Tabellennachbarn - Corona-bedingt ohne Zuschauer - könnten für Drijencic entscheidend werden. Mitte November hatte sich Schüller noch "sehr zuversichtlich" gezeigt, dass Oldenburg die Trendwende gelingen würde. "Die Akribie, die Hingabe, die Detailversessenheit ist phänomenal, auch wenn sich das aktuell nicht im Ergebnis ausdrückt." Ob Schüller im Januar noch genauso zuversichtlich sein wird, bleibt abzuwarten.

