Baskets Oldenburg: Abschiedsspiel für Club-Legende Paulding

Stand: 22.03.2022 13:50 Uhr

Rickey Pauldings Karriere-Ende wird von den Baskets Oldenburg mit einem Abschiedsspiel im Juni gewürdigt. Wie der Basketball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, soll die Partie am 4. Juni in der Arena der Niedersachsen stattfinden.