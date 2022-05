Hamburg Towers mit Kantersieg in die BBL-Play-offs Stand: 01.05.2022 21:01 Uhr Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat sich das Play-off-Ticket gesichert. Durch den 101:57-Erfolg am Sonntag beim Mitteldeutschen Basketball-Club ist den Hanseaten Platz sieben nicht mehr zu nehmen.

Im Play-off-Viertelfinale treffen die Hamburger, die ihr letztes Saisonspiel am kommenden Sonnabend in Bamberg bestreiten, auf den Zweiten der Hauptrunde. Aktuell liegt Meister Alba Berlin auf Rang zwei, könnte Tabellenführer Bonn aber noch einholen. Auch der Dritte Bayern München wäre ein möglicher Gegner der Hamburger in der ersten K.o.-Runde.

Die wird ab dem 13. Mai im Modus "Best of five" gespielt - sowie im Rhythmus 2-2-1. Bedeutet: Das in der Hauptrunde besser platzierte Team hat zunächst zweimal Heimrecht und darf auch in einem möglichen fünften Duell in eigener Halle antreten. Aufgrund zahlreicher Corona-bedingter Verlegungen im Saisonverlauf werden noch bis zum 11. Mai Spiele der BBL-Hauptrunde nachgeholt.

Bluiett mit 18 Punkten für die Towers

Im vorletzten Spiel beim Mitteldeutschen Basketball-Club ließen die Hamburger von Beginn keine Zweifel daran aufkommen, dass sie die Play-off-Teilnahme vorzeitig perfekt machen wollen. Bereits im ersten Viertel hatte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles einen klaren Vorsprung herausgespielt. 33:13 hieß es nach zehn Minuten. Zwar dominierten die Weißenfelser das zweite Viertel, doch kurz vor der Pause fanden die Gäste wieder zurück in die Partie.

Auch nach dem Seitenwechsel agierten die Hanseaten weiter konzentriert und vergrößerten die Distanz im dritten Spielabschnitt zum ersten Mal auf 30 Punkte. Damit war die Begegnung entschieden. Am Ende feierten die Towers einen ihrer klarsten Bundesliga-Erfolge und hatten in Trevon Bluiett (18 Punkte) ihren besten Werfer.

