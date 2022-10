BBL: Rostock Seawolves wollen auch Meister Alba Berlin ärgern Stand: 28.10.2022 11:45 Uhr Die Rostock Seawolves gehen voller Vorfreude in das unverhoffte Top-Spiel der Basketball-Bundesliga gegen Alba Berlin. Dass der Meister in vier Spielen vier Siege verbucht hat, ist kaum eine besondere Erwähnung wert. Doch auch der Liga-Neuling ist noch ungeschlagen.

Die Mecklenburger führen damit vor dem fünften Spieltag sogar überraschend die Tabelle in der BBL an. Und so ist die Partie am Sonntag (18 Uhr) nicht nur das Spiel der Spiele in der bisherigen Club-Geschichte, sondern auch ein Topduell. "Die aktuelle Tabellenkonstellation ist eine wunderschöne Momentaufnahme, die uns alle sehr stolz macht", betonte Manager Jens Hakanowitz: "Es wäre schon schön gewesen, direkt ein paar Überraschungen zu landen. Dass wir aber die ersten vier Spiele gewinnen, hätten wir nicht zu träumen gewagt."

Trainer Christian Held tritt dennoch die Euphoriebremse. "Für uns ist es ein weiteres Spiel, auf das wir uns unglaublich freuen. Und in dem wir alles daran setzen werden, als Sieger vom Platz zu gehen", sagte der Coach. Er verstehe die Euphorie um die Begegnung. Jedoch könne sie für das Team nicht dieselbe Bedeutung haben, "weil wir einfach noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Es ist ein Schritt auf dem Weg, wo wir hinwollen. Das Ziel ist der Klassenerhalt."

"Ich denke, dass wir eine besondere Mannschaft sind, weil jeder etwas beweisen will. Jeder will Teil dieser Geschichte sein." Seawolves-Kapitän Chris Carter

In der mit 4.600 Zuschauern ausverkauften Rostocker Stadthalle sind die Gäste also der klare Favorit. "Alba ist schon ein bisschen das Maß der Dinge aktuell. Es ist unglaublich beeindruckend, was sie abreißen. Über die vergangenen Jahre immer wieder, aber auch jetzt in der Liga und in der EuroLeague", so Held. Die Berliner waren in der EuroLeague ebenfalls mit drei Siegen stark gestartet, verloren jedoch die vergangenen beiden Partien.

