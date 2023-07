BBL-Pokal: Vechta gegen Rostock, Hammerlos für Oldenburg Stand: 13.07.2023 16:36 Uhr Die norddeutschen Basketball-Teams stehen vor interessanten, aber auch zum Teil sehr schweren Aufgaben in der ersten Runde des BBL-Pokals und im Achtelfinale. Die beiden Runden wurden am Donnerstag ausgelost.

In der ersten Runde des BBL-Pokals am 23./24. September kommt es zu einem packenden Nordduell: Bundesliga-Aufsteiger SC Rasta Vechta empfängt Ende September die Rostock Seawolves, die sich in ihrer ersten Saison in der Eliteliga stark behauptet haben. Drei weitere Nordteams sind schon in der ersten Runde im Einsatz: Das zweitklassige ProA-Team Artland Dragons hat einen namhaften Gegner zugelost bekommen: den neunmaligen deutschen Meister und fünfmaligen BBL-Pokalsieger Bamberg Baskets.

Bundesligist Towers Hamburg gastiert bei den Dresden Titans (ProA), die Löwen Braunschweig beim Bundesliga-Aufsteiger Tigers Tübingen.

Oldenburg im Achtelfinale bei Bayern München

Zudem wurde auch gleich das Achtelfinale ausgelost, in welches die Baskets Oldenburg und die BG Göttingen als Playoff-Teilnehmer der Vorsaison direkt einsteigen. Oldenburg war weit von Losglück entfernt - es geht Mitte Oktober zum FC Bayern München. Auf den Sieger der Partie zwischen Vechta und Rostock wartet dann gleich ein weiteres Nordduell - mit Göttingen.

Und noch ein weiteres wäre in der Runde der letzten 16 Teams möglich: Der Sieger der Begegnung Dresden gegen Hamburg trifft auf den Gewinner des Spiels Artland Dragons gegen Bamberg. Braunschweig stünde im Falle eines Sieges in Tübingen ebenso wie Oldenburg vor einer sehr hohen Hürde: Dann müssten die Löwen bei Alba Berlin antreten.

Die Achtelfinalspiele finden am 14. und 15. Oktober statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 13.07.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Basketball