Australian Open: Alexander Zverev gewinnt Auftakt-Match Stand: 17.01.2023 10:40 Uhr Die Rückkehr von Alexander Zverev auf die große Tennis-Bühne ist geglückt. Der Hamburger hat sich bei den Australian Open nach einem kämpferischen Auftritt gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas mit 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4 durchgesetzt und erreichte zum siebten Mal in Folge in Melbourne die zweite Runde .

von Robert Witt

Nach vier Stunden und neun Minuten schrie er es in den Himmel über der "Magaret Court Arena" von Melbourne: Alexander Zverev hatte kurz zuvor den Sprung in die zweite Runde der Australian Open geschafft. Gegen den mutigen und spielstarken Varillas tat sich der Weltranglisten-Zwölfte aber lange schwer.

Zverev agierte im ersten Satz zaghaft und musste diesen an den Peruaner mit 4:6 abgeben. Es folgte eine tolle Reaktion von Zverev im zweiten Durchgang: Mit Wut im Bauch agierte der Hamburger nun deutlich aggressiver, aber auch konzentrierter. Früh zog er den Satz so auf seine Seite und ließ am Ende mit einem 6:1 nichts mehr anbrennen.

Offenes Duell bis zum Schluss

Vor den Augen von Ex-Basketball-Profi und Glücksbringer Dirk Nowitzki entwickelte sich ein enges Duell zwischen dem Olympiasieger Zverev und dem Weltranglisten-104. Varillas. Dieser gewann mit beeindruckender Effizienz Satz drei (7:5), musste sich in Satz vier dann aber Zverev im Tie-Break geschlagen geben (7:6, 7:3).

"Ich kann den Rest des Turniers nicht erwarten. Es ist schon jetzt ein Erfolg für mich, und ich hatte keinerlei Erwartungen." Alexander Zverev

Die Entscheidung dann im fünften Satz. Nach einem Returnfehler von Varillas gewann Zverev das umkämpfte Duell mit seinem zweiten Matchball (6:4) und schrie seine Freude über das Weiterkommen in den Himmel von Melbourne. "Ich bin müde, aber extrem glücklich. Ich habe es vermisst. Dieser Sieg alleine war die Arbeit der letzten Monate wert", sagte der 25-Jährige "Eurosport". In der zweiten Runde trifft Zverev nun auf den Franzosen Laurant Lokoli oder den US-Amerikaner Michael Mmoh.

Erstes großes Turnier nach Verletzungspause

Für die deutsche Nummer eins ist es das erste große Turnier nach einer langen Verletzungspause. Er hatte sich vor etwas mehr als einem halben Jahr sieben Bänder am Fuß gerissen. Der Start ins Tennisjahr lief nicht ganz nach Wunsch. Beim United-Cup in Sydney unterlag der Hamburger gegen den Tschechen Jiri Lehecka, Nummer 81 der Welt. Entsprechend gedämpft waren die Erwartungen vor den Australian Open: "Es wäre unrealistisch und dumm, Hoffnungen auf einen Sieg oder sowas zu haben", sagte der 25-Jährige.

Schon sieben Tennisprofis in Runde eins gescheitert

Keiner der sechs am Montag gestarteten deutschen Spieler meisterte seine Erstrunden-Hürde. Oscar Otte, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann, Tamara Korpatsch, Eva Lys und zum Abschluss Jule Niemeier kassierten im Melbourne Park allesamt Niederlagen. Mit Jan-Lennard Struff schied heute Nummer sieben aus. Einzig Zverev sorgt im Moment für einen Lichtblick in dieser Statistik. Laura Siegesmund und Maria Tatjana spielen aktuell ihre Auftakt-Matches.

